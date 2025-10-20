Hong Kong'da kargo uçağı pistten çıkarak denize düştü: 2 ölü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Çin'de Hong Kong Uluslararası Havalimanı’nda sabah saatlerinde uçak kazası yaşandı.

Kazada, Türk şirketi ACT Havayolları’na ait ve Emirates Havayolları tarafından kiralanan Boeing 747 tipi kargo uçağı iniş sırasında kontrolden çıktı.

KAZADA 2 KİŞİ ÖLDÜ

Uçak, pist yakınında bulunan bir yer aracına çarptıktan sonra pistten çıkarak denize sürüklendi.

Havalimanı işletmesinden yapılan açıklamada, çarpmanın etkisiyle yer aracında bulunan iki kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği, uçaktaki dört kişilik mürettebatın ise kurtarıldığı belirtildi.

Kaza sonrası Hong Kong Uluslararası Havalimanı’nın kuzey pisti uçuşlara kapatıldı. Güney ve merkez pistlerin ise operasyonlarını sürdürdüğü belirtildi.

“MÜRETTEBAT GÜVENDE, UÇAKTA KARGO YOKTU”

Emirates Havayolları, EK9788 sefer sayılı uçağın Türk şirketi ACT Havayolları’ndan kiralandığını ve mürettebatın güvende olduğunu açıkladı. Açıklamada, “Mürettebatın tamamının güvende olduğu ve uçakta kargo bulunmadığı teyit edilmiştir” denildi.

ACT Havayolları’ndan ise olaya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

32 YILLIK UÇAK

Uçuş takip platformu FlightRadar24, kazaya karışan Boeing 747’nin 32 yaşında olduğunu, geçmişte yolcu uçağı olarak hizmet verdiğini ve daha sonra kargo uçağına dönüştürüldüğünü duyurdu.

Kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığı öğrenildi.