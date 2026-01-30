Venezuela Meclisi’nden tarihi adım: Hidrokarbon Yasası kabul edildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Venezuela’da petrol sektörünü yakından ilgilendiren Organik Hidrokarbonlar Yasası reformu tasarısı, Ulusal Mecliste yaklaşık iki saat süren görüşmelerin ardından oy birliğiyle onaylandı. Kabul edilen düzenleme, ülkede özel sektörün ve yabancı yatırımcıların enerji alanındaki rolünü artırmayı amaçlıyor.

ULUSLARARASI TAHKİME KAPI AÇILIYOR

Yeni yasayla birlikte, hidrokarbon sektöründe yaşanabilecek ticari anlaşmazlıkların arabuluculuk ve tahkim gibi uluslararası alternatif çözüm mekanizmalarıyla ele alınabilmesinin önü açıldı. Bu adımın, yatırım ortamını daha cazip hale getirmesi bekleniyor.

"120'DEN FAZLA ÖNERİ DEĞERLENDİRİLDİ"

Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, yasanın kabul edilmesinden önce ülke genelinde kapsamlı bir danışma süreci yürütüldüğünü belirtti. Rodriguez, bu süreçte 120’den fazla önerinin değerlendirildiğini ve reformun geniş mutabakatla hazırlandığını ifade etti.

"GELECEĞİMİZ İÇİN OMUZ OMUZA VERMELİYİZ"

Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ise reformun ülkenin geleceği açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu vurguladı. Fikir ayrılıklarının geride bırakılması gerektiğini dile getiren Rodriguez, yasanın refaha giden yolda ortak bir adım olduğunu söyledi.

"MADURO'NUN GELECEK VİZYONUNU TAŞIYOR"

Petrol işçileriyle bir araya gelen Rodriguez, kabul edilen düzenlemenin Hugo Chavez döneminden izler taşıdığını belirterek, enerji kaynakları üzerindeki ulusal egemenliği güçlendirdiğini kaydetti. Reformun aynı zamanda Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun gelecek vizyonunu yansıttığını ifade etti.

Rodriguez, Venezuela petrol sektörünü küresel ölçekte güçlü bir enerji endüstrisine dönüştürmek için uluslararası en iyi uygulamaların hayata geçirileceğini vurguladı.

YASADA TARİHİ DEĞİŞİKLİK

Venezuela basınına göre, ilk kez 2001 yılında Hugo Chavez döneminde yürürlüğe giren ve 2006’da devlet kontrolünü artıracak şekilde revize edilen Organik Hidrokarbonlar Yasası’nda, bu reformla birlikte tarihi nitelikte bir değişikliğe gidildi.

RODRIGUEZ GEÇİCİ DEVLET BAŞKANLIĞI GÖREVİNDE

ABD’nin hava saldırılarıyla eş zamanlı olarak Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun alıkonulmasının ardından, yardımcısı Delcy Rodriguez 5 Ocak’ta Ulusal Mecliste yemin ederek Geçici Devlet Başkanı olarak görevi devralmıştı. Rodriguez, yaptığı ilk konuşmada Maduro ve eşi Cilia Flores’in alıkonulmasından duyduğu üzüntüyü dile getirmişti.