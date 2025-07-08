Hükümet düğmeye bastı: 12.00-17.00 saatleri arasında dışarı çıkmak yasaklandı!

Meteoroloji Dairesi’nin yaptığı sıcak hava uyarısının ardından Yunanistan’ın belirli bölgelerinde dış mekanlarda çalışma yasaklandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından alınan karar kapsamında, hava sıcaklığının 40 dereceyi aştığı bazı bölgelerde, açık alanda fiziksel faaliyet gösteren işçilerin 12.00-17.00 saatlerinde çalışması yasaklandı.

Çalışanların yanı sıra vatandaşlarında yaşanacak olan aşırı sıcaklarda dikkatli olması gerektiği ve belirtilen saatlerde dışarda bulunmamaları konusunda uyarıldı.

BU BÖLGELER YASAK KAPSAMINA ALINDI

Çalışan sağlığını korumaya yönelik alınan önlemler kapsamında, Orta Makedonya, İyon Adaları, Batı Yunanistan, Teselya, Messinia bölgeleri ile Sisam ve Rodos adalarında, günün en sıcak saatlerinde açık havada çalışmayacak.

Meteoroloji yetkilileri, sıcak hava dalgasının hafta boyunca birçok bölgede etkisini sürdüreceğini ve sıcaklıkların 40 dereceyi geçeceğini öngördüğünden dikkatli olunması gerektiği vurgulanıyor.