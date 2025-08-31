Husiler: Başbakan ile bazı bakanlar İsrail saldırısında öldü

İsrail, 28 Ağustos'ta Yemen'in başkenti Sana'ya saldırı düzenledi.

Husilere bağlı Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Değişim ve İnşa Hükümeti'nin başında bulunan Başbakan Ahmed Galib er-Rehavi, beraberindeki bazı bakanlarla birlikte geçen perşembe günü şehit olmuştur" ifadeleri yer aldı.

İsrail saldırısında öldürülen Başbakan Rehavi ve bazı bakanların yıllık çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı rutin bir toplantı sırasında hedef alındığı belirtildi.

Saldırıda toplantıdaki bazı şahısların orta ve ağır şekilde yaralı olarak kurtulduğu, tedavilerinin sürdüğü aktarıldı.

Husiler ayrıca Gazze'nin evlatlarına destek vermeye ve onların arkasında durmayı sürdüreceklerini, tüm tehlikelere karşı koyabilmek için silahlı kuvvetlerin gücünü artırma ve geliştirme yönünde çalışmalarına devam edeceklerini vurguladı.

ÖLDÜRÜLENLER İÇİN İNTİKAM SÖZÜ

Husilere bağlı el-Mesire televizyon kanalı Yemen Yüksek Siyasi Konsey Başkanı Mehdi el-Meşat'ın konuşmasını yaptığı video kaydını yayımladı.

Meşat, saldırıda hayatını kaybeden başbakanları Rehavi ile bakanlar için Yemen halkına başsağlığı diledi.

Öldürülenler için 'intikam' sözü veren Meşat, muktedir güce sahip olduklarını, düşmanın gerçekleştirdiği işlemin şanstan başka bir şey olmadığını dile getirdi.

Konuşmasında İsrail'i tehdit eden Meşat, "İntikamımız uzun sürmeyecek. Kirli ve hain hükümetinizin yaptıkları yüzünden sizi karanlık günler bekliyor" ifadelerini kullandı.

Meşat, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin ülkelerine dönmeleri için ellerinde henüz iyi bir fırsat olduğunu, ülkedeki şirketler için de vakit geçmeden önlerinde ülkeyi terk etme imkanı bulunduğunu belirterek meydan okumalara meydan okumayla karşılık vermeyi sürdürecekleri tehdidinde bulundu.