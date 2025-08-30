İsrail, Gazze'de sivillerin sığındığı bölgeyi hedef aldı

Gazze Şeridi'nde soykırım işleyen İsrail, kadın, çocuk ve yaşlı demeden masum sivilleri hedef alıyor...

Düzenlediği saldırılar ile Filistinlileri zorunlu göçe zorlayan İsrail, aynı zamanda bölgeye gıda yardımlarının da girişine izin vermiyor.

İsrail, geçtiğimiz saatlerde ise kanlı saldırılarına bir yenisini daha ekledi.

SİVİLLERİ HEDEF ALDI

İsrail, Gazze’nin batısına yoğun hava saldırıları düzenliyor.

Gazze’de sivillerin sığındığı alana yönelik yeni katliamlar gerçekleştiren İsrail'in saldırılarına tepkiler büyüyor.

ÇOK SAYIDA ÇOCUK YARALANDI

Saldırı sonrası bölgeden yeni görüntüler yayınlandı...

Görüntülerde çok sayıda çocuğun yaralandığı ve korku içerisinde yardım istedikleri görüldü.

Ayrıca yürek parçalayan görüntülerde, bazı Filistinlilerin durumunun ağır olduğu kayda geçti.

SON 24 SAATTE 345 YARALI

Filistin Sağlık Bakanlığı, son 24 saat içinde Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 66 sivilin cansız bedeninin ve 345 yaralının ulaştığını, cenazelerden 4'ünün daha önceki saldırılarda enkaz altına kalan sivillere ait olduğu bildirmişti.

Açıklamada, "280 ölü, resmi verileri tamamlanıp yargı komitesince onaylanarak toplam şehit sayısına eklenmiştir." denilmişti.

CAN KAYBI 63 BİN 371'E ÇIKTI

Bakanlık ayrıca, İsrail'in Gazze Şeridi'nde ateşkesi tek taraflı bozduğu 18 Mart'tan bu yana 11 bin 240 Filistinlinin öldürüldüğünü, 47 bin 794 Filistinlinin de yaralandığını açıklanmıştı.

İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana ortaya çıkan bilançonun da aktarıldığı açıklamada, toplam can kaybının 63 bin 371'e, yaralı sayısının da 159 bin 835'e yükseldiği ifade edilmişti.