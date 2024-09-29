Husiler, İsrail’in Ben Gurion Havalimanı'nı balistik füzeyle vurdu Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD dönüşü sırasında Ben Gurion Havalimanı'nı balistik füzeyle vurduklarını duyurdu.

AA

Yemen ve İsrail arasındaki gerilim tırmanıyor.

İki ülke arasında karşılıklı olarak süren saldırılara bir yenisi daha eklendi.

Husiler, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD'de katıldığı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısı dönüşü sırasında Tel Aviv'in güneydoğusundaki Ben Gurion Havalimanı'nı balistik füzeyle vurduklarını duyurdu.

HAVALİMANINI BALİSTİK FÜZEYLE VURDULAR

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, "(Husilerin kontrolündeki) Yemen silahlı kuvvetlerine bağlı füze birliği, Tel Aviv'deki Yafa Havalimanını (Ben Gurion) Filistin 2 tipi balistik füzeyle vurdu." ifadesini kullandı.

NETANYAHU'NUN DÖNDÜĞÜ SIRADA SALDIRDILAR

Seri, saldırının İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantılarından sonra New York'tan gelişinin ardından gerçekleştiğini belirtti.

Seri, İsrail’in işlediği suçlara karşılık olarak "daha fazla misillemede bulunmaya" ve Gazze ile Lübnan'ı savunmak adına "gerektiğinde gerilimi artırmaktan çekinmeyeceklerini" ifade etti.

FÜZENİN ENGELLEDİĞİNİ DUYURDULAR

İsrail ordusundan daha önce yapılan açıklamada, Yemen'den ülkenin ortasına doğru fırlatılan bir füzenin engellendiği ve Tel Aviv'de sirenlerin çalındığını belirterek, bunun İsrailliler arasında paniğe yol açtığı duyurulmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)