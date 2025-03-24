Husiler’den İsrail’e balistik füze saldırısı

İHA

Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları gerekçe gösteren Yemen’deki İran destekli Husiler, İsrail’e yönelik saldırılarını sürdürüyor. İsrail ordusunun açıklamasına göre, Husiler tarafından fırlatılan balistik füze, ülke hava sahasına ulaşmadan imha edildi.

İSRAİL'E BİR HAFTADA 6. SALDIRI

İsrail’in birçok kentinde sirenler çalarken, düşürülen füzenin parçaları çevredeki kişiler tarafından görüntülendi.

Saldırı sonucunda herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmazken, bu olayın son bir hafta içinde Husiler tarafından İsrail’e gerçekleştirilen altıncı saldırı olduğu belirtildi.