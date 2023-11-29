İhracat krizi: Ermenistan, Rusya'yı tırları geri çevirmekle suçladı Başbakan Paşinyan hükümeti, tırların geri çevrildiği gerekçesiyle Moskova'yı hedef aldı. Sınırda çok sayıda Ermenistan ürünleri taşıyan tırın bekletildiği belirtildi.

AA

Erivan yönetimi, ihracat ürünlerinin sevkiyatını engellediği gerekçesiyle Rusya'ya tepki gösterdi.

Ürün taşıyan çok sayıda aracın, Rusya sınırından içeri alınmadığı belirtiliyor.

Ermenistan Ekonomi Bakanı Vahan Kerobyan, son dönemde 60’tan fazla zirai ürün yüklü aracın Gürcistan-Rusya sınır kapısından geri çevrildiğini söyledi.

Rusya'nın tutumu Ermenistan'ın tepkisini çekti

Bunun üzerine Başbakan Nikol Paşinyan hükümeti, Rus tarafının tutumunu Avrasya Ekonomik Birliği’ne (AEB) taşıdı. Birlik, acil toplantıya çağrıldı.

Ermeni üreticilerin AEB kurallarından ve kaliteden ödün vermediğini savunan Kerobyan, Rusya’ya ürün taşıyan tırların sınır kapısından geri gönderildiğini ifade etti.

"Tırlarımızı geri çeviriyorlar"

Rusya Gıda Güvenliği Kurumu'nun (Rosselkhoznadzor) tutumunu incelediklerini dile getiren Kerobyan, şöyle dedi:

Çok ilginç ama bir senede toplam 35 Ermenistan tırını geri çeviren Rusya, iki günde aynı sayıda aracı sınırdan geçirmedi.

Ürün taşıyan tırlar bekletiliyor

AEB’nin acil toplantısının iki gün içinde yapılacağını aktaran Kerobyan, sınırda çok sayıda Ermenistan ürünleri taşıyan tırın bekletildiğini bildirdi.

Rusya Gıda Güvenliği Kurumu'ndan yapılan açıklamada ise Ermenistan'dan böceklenmiş ürünlerin tedarikinde çok keskin bir artış yaşandığı ve Ermenistan’dan önlem alınmasının talep edildiği bildirilmişti.

2014'te kurulan AEB'in amacı

AEB, 29 Mayıs 2014'te Belarus, Kazakistan ve Rusya tarafından malların, iş gücünün, hizmetlerin ve sermayenin serbest dolaştığı bir ortak pazarın kurulması ve en nihayetinde siyasi bütünlüğe gidilmesi amacıyla kuruldu.

Siyasi ve ekonomik bir birlik olan AEB’ye Ermenistan 9 Ekim 2014'te, Kırgızistan ise 23 Aralık 2014’te katıldı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)