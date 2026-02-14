İlham Aliyev: Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan üçlü iş birliği yapacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İlham Aliyev, Almanya’nın Münih kentinde düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı kapsamında gerçekleştirilen “Açık Koridor Politikası, Hazar Denizi Ötesi İşbirliğinin Derinleştirilmesi” başlıklı panelde açıklamalarda bulundu.

Aliyev, Azerbaycan ile Ermenistan arasında son altı aydır fiili bir barış ortamının sürdüğünü belirterek, “İnanın ki bu çok güzel ve özel bir histir ve bunu tüm Azerbaycan halkı paylaşmaktadır” dedi.

"GÜNEY KAFKASYA'DA TAMAMEN YENİ BİR DURUM OLUŞACAK"

Bölgesel ulaşım ve bağlantı projelerinin önemine vurgu yapan Aliyev, Azerbaycan’ın deniz limanlarına, demiryollarına ve hava taşımacılığı altyapısına ciddi yatırımlar yaptığını ifade etti. Ülkesinin Avrupa ile Asya arasında stratejik bir konumda bulunduğunu belirten Aliyev, bu avantajın güçlü altyapı yatırımlarıyla anlam kazandığını söyledi.

Azerbaycan toprakları üzerinden 100 binden fazla TEU yük taşındığını kaydeden Aliyev, bu hacmin 250 bin ila 400 bin TEU’ya çıkarılmasının hedeflendiğini açıkladı. Hazar Denizi’nin altından geçecek fiber-optik hat projesi üzerinde Orta Asya ülkeleriyle birlikte çalışıldığını da duyurdu.

Aliyev, Ermenistan ile kalıcı barışın sağlanmasının ardından Azerbaycan üzerinden Ermenistan’a ve oradan Avrupa’ya uzanacak koridorun büyük potansiyele sahip olduğunu belirterek, Azerbaycan’da 600 kilometrelik demiryolu inşa ve restorasyonunun planlandığını, Ermenistan tarafında ise 40 kilometrelik bir hattın söz konusu olduğunu söyledi. Bu projelerle birlikte Orta Koridor’un güçleneceğini ifade etti.

"SINIRLARIMIZDA BARIŞ SAĞLANDI"

Aliyev, paraflanan barış anlaşmasına da değinerek, sürecin ABD Başkanı Donald Trump’ın katılımıyla gerçekleştiğini ve Nikol Paşinyan ile birlikte imzalanan ortak bildirinin Trump tarafından da imzalandığını söyledi.

“Sınırlarımızda barış sağlandı. Tamamen yeni bir durum oluşmuş durumda. Hiçbir çatışma yok, kimse yaralanmıyor, hiçbir sivil öldürülmüyor” diyen Aliyev, resmi barış anlaşmasının imzalanmasının Ermenistan Anayasası’nda Azerbaycan topraklarına yönelik iddialar içeren maddenin çıkarılmasına bağlı olduğunu ifade etti.

ÜÇLÜ İŞBİRLİĞİ MESAJI

Aliyev, son kanlı çatışmanın yaklaşık iki yıl önce yaşandığını hatırlatarak, 30 yılı aşkın süren bir ihtilafın ardından güçlü siyasi irade sayesinde yeni bir sayfa açıldığını belirtti.

Aliyev “Biz artık altı aydır barış ortamında yaşıyoruz. Bağlantılar ve birleştirici güzergahlar bizi daha da entegre hale getirecek ve Güney Kafkasya’da tamamen yeni bir durum oluşturacaktır. Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan artık üçlü şekilde iş birliği yapacaktır” ifadelerini kullandı.

TRIPP PROJESİ VE ABD'NİN ROLÜ

Aliyev, Trump Uluslararası Barış ve Refah Yolu (TRIPP) projesine ilişkin değerlendirmesinde, Çin’den Orta Asya’ya, Hazar üzerinden Azerbaycan’a, oradan Ermenistan ve Nahçıvan’a, Türkiye’ye ve Avrupa’ya uzanan yeni bir hattın bölgesel entegrasyonu güçlendireceğini söyledi.

ABD’nin projede önemli bir rol üstleneceğini belirten Aliyev, açık kaynaklara göre kurulması planlanan şirkette hisselerin yüzde 76’sının ABD’ye, kalan kısmının ise Ermenistan’a ait olmasının öngörüldüğünü aktardı. Projenin ilk etapta 49 yıllık bir dönem için planlandığını ifade etti.

Aliyev ayrıca, bugüne kadar Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye arasında hayata geçirilen boru hatları ve Bakü-Tiflis-Kars demiryolu gibi projelerin Amerikan pratik katılımı olmadan gerçekleştirildiğini, ancak mevcut ABD yönetiminin bölgeye daha fazla ilgi gösterdiğini söyledi.

UKRAYNA'DAKİ AZERBAYCAN ALTYAPISINA SALDIRILAR

Aliyev, Azerbaycan’ın Ukrayna’daki enerji şirketlerinin ve diplomatik temsilciliklerinin hedef alındığı yönündeki soruya da yanıt verdi. Ukrayna’daki Azerbaycan Büyükelçiliği’ne üç kez saldırı düzenlendiğini belirten Aliyev, koordinatların Rus tarafına iletilmesine rağmen ek saldırıların gerçekleştiğini söyledi.

Bu durumu “Azerbaycan’a karşı dostane olmayan bir davranış” olarak değerlendirdiklerini ifade eden Aliyev, Rus büyükelçinin Dışişleri Bakanlığı’na davet edildiğini ve diplomatik nota verildiğini açıkladı. Azerbaycan’ın süreci diplomatik çerçevede yürüttüğünü sözlerine ekledi.