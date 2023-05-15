İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Erdoğan'ı telefonla arayarak kutladı. İki lider, ülkeler arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarına vurgu yaptı.

AA

14 Mayıs seçim sonuçları büyük oranda belli oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı yarışı önde tamamladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, oyların çoğunluğunu elde etmesi dolayısıyla Erdoğan'ı ve ittifakı kutladı.

Erdoğan'a tebrik telefonu

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Aliyev, Erdoğan'ı telefonla arayarak tebriklerini iletti.

Aliyev, Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin büyük gelişim yaşadığını ve bunun bir tezahürü olarak kardeş Türk halkının bu seçimlerde de liderine güvenini gösterdiğini kaydetti.

Dostluk ve kardeşlik bağlarına vurgu

Erdoğan da ilgi ve tebrikleri için Aliyev'e teşekkür etti. Görüşmede liderler, iki ülke arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin kalıcı ve sarsılmaz olduğunu bir kez daha vurguladı.