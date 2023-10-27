İngiliz avukatlardan hükümete: Ateşkes için baskı yapın, İsrail'e silah satmayın Başbakan Sunak hükümetinin acilen harekete geçmesini isteyen hukukçular, "Ateşkes için nüfuzunuzu kullanın" dedi. İsrail'e silah satışına son verilmesi gerektiği kaydedildi.

AA & Ensonhaber

Aralarında önde gelen hukuk profesörlerinin de bulunduğu 250'den fazla İngiliz avukat, Gazze'de ciddi uluslararası hukuk ihlallerinin işlendiğini söyledi.

Avukatlar, İngiltere hükümetine Gazze'de ateşkes için baskı yapması çağrısında bulundu.

Başbakan Rishi Sunak'a, Dışişleri Bakanı James Cleverly'ye ve Savunma Bakanı Grant Schapps'a yazılan açık mektupta çatışmanın durdurulması gerektiği kaydedildi.

Londra yönetimine 'acil adım' çağrısı

Avukatlar, Birleşik Krallık hükümetinin, diğer devletlerin uluslararası insancıl hukuk ihlallerini teşvik etmeme, yardım etmeme ve desteklememe konusundaki Cenevre sözleşmeleri kapsamındaki yükümlülüklerine uymasını sağlamak için "acil adımlar atması" gerektiğini vurguladı.

Mektupta, hükümetin ateşkes ve Gazze'ye gıda, su, tıbbi ve yakıt tedarikinin derhal yeniden başlatılması için baskı yapmak üzere nüfuzunu kullanması gerektiği belirtildi.

"İsrail'e silah satışını durdurun"

Avukatlar ayrıca hükümeti, uluslararası insani hukukun ciddi ihlallerinde kullanılabilecek silahların İsrail'e silah satışını durdurmaya da çağırdı.

The Guardian'ın aktardığına göre, 10 sayfalık mektup, İsrail hükümetinin Gazze'deki eylemlerinin ayrıntılı bir analizini sunuyor.

Gazze'ye saldırılarda son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırıya başladı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 309’u asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 2 bin 913’ü çocuk ve 1709’u kadın, 397’si yaşlı olmak üzere 7 bin 28 kişiyi öldürdüğünü, 18 bin 484 kişiyi de yaraladığını duyurdu.

Çatışma bölgelerinde, çoğu İsrail bombardımanında 25 gazeteci yaşamını yitirdi.