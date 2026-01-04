İngiliz medyasından iddia: Maduro’ya yakın bir isim CIA için çalıştı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD’nin Venezuela’ya hava saldırıları düzenlediği ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşini yakalayarak ülke dışına çıkardığı operasyona ilişkin dikkat çeken detaylar ortaya çıktı.

İngiliz haber ajansı Reuters’ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, operasyon için planlamalar aylar öncesinden yapılmaya başlandı ve detaylı tatbikatlar yapıldı.

DELTA FORCE, MADURO'NUN SIĞINAĞININ REPLİKASINDA PROVA YAPTI

ABD ordusunun seçkin özel kuvvetler birimi "Delta Force" operasyona hazırlık kapsamında Maduro’nun sığınağının birebir kopyasını oluşturdu ve güçlü bir şekilde korunan konuta nasıl girecekleri konusunda kapsamlı toplantılar yaptı.

MADURO'YA YAKIN BİR İSİM CIA İÇİN ÇALIŞTI

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) ise Ağustos ayından itibaren sahada küçük bir ekip bulundurarak, Maduro’nun günlük rutinini inceledi.

Reuters’a konuşan farklı iki kaynak, CIA’nın Maduro’ya yakın bir kaynağının olduğunu ve bu ismin operasyon sırasında onun kesin konumunu bildirmek için hazır beklediğini söyledi.

TRUMP OPERASYONU CANLI TAKİP ETTİ

Tüm hazırlıklar tamamlandıktan sonra, Trump dört gün önce operasyonu onayladı ve Florida’daki Mar-a-Lago konutunda danışmanlarıyla birlikte operasyonu canlı takip etti.

Operasyon kapsamında bir uçak gemisi, 11 savaş gemisi ve ondan fazla F-35 uçağı bölgeye sevk edildi Reuters’ın haberinde, ABD’nin operasyon öncesinde Karayipler’de büyük bir askeri hazırlık yürüttüğü, bir uçak gemisi, 11 savaş gemisi ve ondan fazla F-35 uçağının bölgeye sevk edildiği bildirildi.

Toplamda 15 binden fazla askerin, ABD yetkililerinin uzun süredir uyuşturucu karşıtı operasyonlar olarak tanımladığı görev için bölgeye gönderildiği aktarıldı.

YETKİLİLER AYLAR BOYUNCA GÖRÜŞMELER YAPTI

İngiliz haber ajansına konuşan kaynaklardan biri, Trump’ın İç Güvenlik Danışmanı Stephen Miller, Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Savaş Bakanı Pete Hegseth ve CIA Başkanı John Ratcliffe’in, konu üzerinde aylar boyunca düzenli toplantılar ve telefon görüşmeleri yaptığını, çoğu zaman da başkanla bir araya geldiklerini söyledi.

İHA VE UÇAKLAR KULLANILDI

Kaynaklar ayrıca, Pentagon’un bölgeye sessizce yakıt ikmal tankerleri, insansız hava araçları (İHA) ve elektronik harp uçakları yerleştirdiğini aktardı.

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral John Daniel Caine yaptığı açıklamada, operasyonun 20 üsten kalkan 150’den fazla uçak ile yapıldığını, bunlar arasında F-35 ve F-22 savaş uçakları ile B-1 bombardıman uçakları bulunduğunu belirtti.

Caine, operasyon kapsamında yerel saatle 03.20 sıralarında Maduro ve eşinin içinde bulunduğu ABD ordusuna ait helikopter denizin üzerinde uçuyordu.