İngiliz ordusunu 1 milyon sterlin dolandıran asker, Türkiye'de saç ektirdi

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İngiltere'nin başkentinde yürütülen geniş çaplı bir dolandırıcılık soruşturmasında, 34 yaşındaki eski onbaşı Aaron Stelmach-Purdie'nin Savunma Bakanlığı’ndan yaklaşık 1 milyon sterlin sızdırdığı ortaya çıktı. Londra’nın Regent’s Park Kışlası’nda görevliyken planı devreye sokan Stelmach-Purdie, usulsüz harcama ve ödenek talepleriyle bakanlık bütçesinden büyük bir miktarı zimmetine geçirdi.

TÜRKİYE SAÇ EKTİRDİ, ESTETİK OPERASYON YAPTIRDI

Yapılan incelemelerde, dolandırıcılıkla elde edilen paranın bir bölümünün Türkiye’de saç ekimi, diş beyazlatma ve karın kası estetiği gibi kişisel operasyonlar için harcandığı belirlendi. Evine yapılan baskında, dokuz çift Christian Louboutin marka ayakkabı, Louis Vuitton bavul seti ve sahte olduğu tespit edilen üç adet Patek Philippe marka saat ele geçirildi.

5 ESKİ ASKERLE BİRLİKTE HAREKET ETTİ

Söz konusu dolandırıcılık operasyonunun tek bir kişiye ait olmadığı, Stelmach-Purdie’nin beş eski askerle birlikte hareket ettiği ortaya çıktı. Mahkemeye sunulan bilgilere göre, dolandırıcılık Kasım 2014 ile Ocak 2016 tarihleri arasında yürütüldü ve işlemler, Savunma Bakanlığı personelinin kullandığı çevrimiçi yönetim sistemi JPA üzerinden yapıldı.

Southwark Kraliyet Mahkemesi'nde görülen davada, Stelmach-Purdie'ye yardım eden isimler arasında 28 yaşındaki eski çavuş Roger Clerice, 48 yaşındaki Allan O'Neil, 41 yaşındaki Lee Richards, 38 yaşındaki Anthony Sharwood ve 55 yaşındaki Peter Wilson da yer aldı.

PARAYI GİZLEMEK İÇİN AİLESİNİN HESAPLARINI KULLANDI

Mahkeme belgelerine göre, Stelmach-Purdie görevli olduğu dönemde hem kendi hem de diğer askerlerin hesaplarını kullanarak sahte masraf ve ödenek talepleri oluşturdu. Dolandırıcılıktan elde ettiği parayı gizlemek için annesi ve kız kardeşinin banka hesaplarını kullandığı da tespit edildi.

161 DOLANDIRICILIK SUÇU VAR

Savcılar, Stelmach-Purdie'nin suça karışmasını ruh sağlığının bozulmasına ve hakkında açılan cinsel suç iddialarına bağladığını belirtti. Ancak geçmişinde de ciddi suçlar bulunan eski onbaşı, 2023’te yedi kez dolandırıcılık ve bir kez kara para aklama suçlarından mahkûm edilmişti.

Yapılan yargılamada toplam 161 ayrı dolandırıcılık olayına adı karışan Stelmach-Purdie’nin, Ocak 2016’da bir çocukla dört kez cinsel ilişkiye girmekten suçlu bulunması sonrası Silahlı Kuvvetlerden atıldığı bildirildi.