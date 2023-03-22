İngiliz Reuters'tan seçim analizi: 6'lı masa, dindar olmayan bir Türkiye sözü veriyor Cumhurbaşkanı adayı olarak Kılıçdaroğlu'nu gösteren 6'lı masa için, "Dindarlığı ve düşük faiz oranlarını savunan Erdoğan'ın politikalarının birçoğunu tersine çevirecekler" yorumu yapıldı.

14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerine iki aydan az bir süre kaldı.

Cumhurbaşkanı adayları, seçim kampanyası için düğmeye bastı.

Süreci yakından takip eden uluslararası medya kuruluşlarından Reuters haber ajansı, muhalefetin gerçekleştirmeyi hedeflediği politikalara işaret etti.

"Muhalefet Kılıçdaroğlu'nu seçti"

"Muhalefet, aday olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu seçti" denilen haberde, "İslamcı kökenden seçmenlerin yanı sıra soldan ve sağdan seçmenlere hitap etmeyi amaçlayan bir ittifak kuruldu." ifadesi kullanıldı.

"Dindarlığı, düşük faiz oranlarını..."

6'lı masanın, yeniden aday olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın politikalarını tersine çevirmek istediği belirtildi:

Muhalefet; dindarlığı, ordu destekli diplomasiyi ve düşük faiz oranlarını savunan Erdoğan'ın politikalarının birçoğunu tersine çevirme sözü veriyor.

"Atatürk'ten sonra en güçlü lider"

Erdoğan'dan ayrıca, "Mustafa Kemal Atatürk'ün bir asır önce modern Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmasından bu yana en güçlü lider" şeklinde bahsedildi.

Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Suriye'de ve Irak'ta terör hedeflerine askeri operasyonlar düzenlediği, Libya ve Azerbaycan'a askeri destek göndererek ülkesinin askeri gücünü genişlettiğine vurgu yapıldı.

"Erdoğan savaşın bitmesi için rol üstlendi"

Ankara'nın, güvenlik gerekçeleri nedeniyle Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılım başvurularına yaptığı itirazlar da anımsatıldı ve şöyle denildi:

Türkiye, Ukrayna'dan buğday ihracatı anlaşmasına aracılık etti. Bu da Erdoğan'ın Ukrayna savaşını sona erdirme çabalarında üstlendiği potansiyel rolün altını çiziyordu.

"Eski parlamenter sisteme dönecekler"

Aynı haberinde devamında, 6'lı masanın hangi amaçla oluşturulduğuna dikkat çekildi: