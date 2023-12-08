İngiltere, ABD’li Cumhuriyetçileri Ukrayna’ya silah sevkiyatı için ikna etmeye çalışıyor Dışişleri Bakanı Cameron, Washington ziyaretinde Kiev'i silahlandırmanın gerekli olduğunu söyledi. Cameron, buna gerekçe olarak, 'büyük miktarlarda Rus mühimmatının imha edilmesini' gösterdi.

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ABD Senatosu'ndaki Cumhuriyetçiler, Ukrayna ve İsrail'e yardımı içeren finansman tasarısını engelledi.

Kongre'nin her iki kanadındaki Cumhuriyetçiler, düzenlemeyi destekleme karşılığında daha sıkı sınır düzenlemeleri talep ediyor.

İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, ABD'ye ziyaretin sırasında Cumhuriyetçi Parti'yi Ukrayna'yı daha uzun menzilli silahlarla desteklemesini istedi.

Batı'ya 'sabır' çağrısı

Cameron, ABD savunma bütçesinin yüzde 10'una karşılık Rusya'nın savaş öncesi askeri varlıklarının neredeyse yarısının imha edildiğini söylerken, Batı'yı Ukrayna'nın askeri ilerlemesi konusunda sabırlı olmaya çağırdı.

İngiliz bakan, Rusya'yı ve Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, "daha fazla uzun menzilli silah tedariki" sayesinde geri adım atacağını iddia etti.

"Elimizden geleni yapmalıyız"

Ukrayna'nın Rusya'nın ele geçirdiği toprakların yarısını geri aldığını ve Rus Karadeniz filosunun beşte birinin vurulduğunu söyleyen Cameron, Cumhuriyetçileri "ümitsizliğe kapılmamaya" çağırdı ve ekledi:

Bu savaşın Birinci Dünya Savaşı'na oldukça benzeyen pek çok yönü var; derin siperler, donmuş hatlar, büyük savunma unsurları...



NATO askerlerinin Rusya askerleriyle savaştığı kırmızı çizgi aşılmadığı sürece, Ukrayna'yı desteklemeye devam etmek için elimizden geleni yapmalıyız.

"Putin, Ukrayna'nın egemenliğini yok etti"

İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron, Putin'i hedef aldığı konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Putin'in işgali, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana bir devletin başka bir devleti işgal edip egemenliğini yok etmesinin en kötü örneğidir.

"Rus varlıklarına el koymalıyız"

Ayrıca Batı'ya seslendiği açıklamasında Cameron, Rusya'nın varlıklarının sadece dondurulmakla kalmayıp, bunlara el konulması çağrısında bulundu.

The Guardian'ın aktardığına göre, bu hamleyi yapmaya karşı olan tüm argümanları incelediğini söyleyen Cameron, "Şu ana kadar bunun kötü bir fikir olabileceğini düşündüren hiçbir şey görmedim." diye ekledi.

"Tazminalat için kullanılmalı"

Cameron'a göre, el konulan varlıklar, Rusya'nın Ukrayna'nın yasa dışı işgali nedeniyle ileride ödemek zorunda kalacağı tazminatlar için ön ödeme olarak kullanılmalı.