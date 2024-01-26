İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, İsrail'in kanlı saldırıları karşısında Filistin'i destekleyenleri hedef aldı.
Saldırıların ilk günlerinde İsrail'e giden Sunak, "Sizinle dayanışma içindeyiz ve kazanmanızı istiyoruz." demişti.
"İsrail'in Muhafazakar Dostları'nın" yıllık iş yemeğinde konuşan Sunak, İsrail'e bir kez daha destek verirken, Filistin destekçilerine ise hakaret etti.
Hakaret etti: Kullanışlı aptallar
Dünya çapında 'nehirden denize özgür Filistin' sloganı atılmasından rahatsızlık duyduğunu belirten Sunak, şunları söyledi:
'Nehirden denize' sloganı atanlar, ya ne dediklerini anlamayan kullanışlı aptallardır ya da Yahudi devletini haritadan silmek isteyen kötü insanlardır.
"Tolerans göstermeyeceğiz"
İngiltere Başbakanı Sunak, "Terörü teşvik eden ve yüceltenlere, sokaklarımızda antisemitizmi yayanlara tolerans göstermeyeceğiz." diye ekledi.
Sunak ayrıca, 7 Ekim'deki olayların "sadece İsrail'e yönelik bir saldırı değil, aynı zamanda İsrail fikrine de bir saldırı" olduğunu savundu.
İsrail'e açık destek
İngiltere'nin İsrail'e "kesin" desteğinin "sadece bugün ve yarın değil, her zaman" olacağını dile getiren Sunak, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya hitaben daha önce yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullanmıştı:
Dostunuz olarak İsrail'in en karanlık saatinde yanınızda olmaktan gurur duyuyorum.
Dayanışma içinde yanınızda olacağız, halkınızın yanında olacağız ve kazanmanızı istiyoruz. Daha fazla destek ulaştırmaya çalışacağız.
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