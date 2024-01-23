İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi: 21 askerimizin ölümünden dersler çıkaracağız İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, İsrail ordusunun saldırılarını sürdürdüğü abluka altındaki Gazze'de 21 askerin öldürüldüğü bölgeye giderek, olaydan dersler çıkaracaklarını söyledi.

AA & Ensonhaber

İsrail'in Gazze'deki soykırım, işgal ve göçe zorlamaları 4. ayında devam ediyor. 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlenen saldırılarda en az 10 bin 800'ü çocuk, 7 bin 250'si kadın olmak üzere 24 bin 927 Filistinli öldürüldü, 62 bin 388 kişi yaralandı.

Bunun yanında, ABD başta olmak üzere Avrupalı bazı ülkelerden aldığı mühimmat, mali ve istihbarat desteğine rağmen İsrail ordusunun kayıpları her geçen gün artıyor.

İsrail, tek saldırıda 21 askerini kaybetti

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, İsrail ordusunun yayınladığı görüntülü mesajda, Hamas tarafından 21 askerin öldürüldüğü olay yerini gezdiği, komutanlarla görüştüğü ve ilk soruşturma hakkında bilgi aldığını belirtti.

"Dersler çıkaracağız"

Olayı derinlemesine araştırıp “dersler çıkaracaklarını” ifade eden Halevi, Gazze’deki “çatışmaların uzun ve çok fazla zorlukları” olacağını kaydetti.

Halevi, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta saldırıların genişletildiği ve kuzeyde de saldırıların devam ettiğini belirtti.

Halevi'ye "yoğun" güvenlik önlemi

İsrail ordusunun yayınladığı, Halevi’nin tam teçhizatlı ve silahlı bir şekilde askerlerin öldürüldüğü bölgeye gittiği görüntülerde, tankların yanı sıra çok sayıda askerin önlem aldığı görülüyor.

İsrail, bir saldırıda 21 askerini kaybetmişti

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Gazze’nin orta kesimlerindeki bir bölgede İsrail güçlerine ait bir tankın roketatarla hedef alındığını belirtmişti.

Hagari, bu sırada saldırının olduğu bölgede iki binada da patlama meydana geldiğini ve binaların çöktüğünü ifade etmişti.

İsrail güçlerinin patlamanın olduğu anda söz konusu 2 binanın içinde ve yakınında bulunduğunu aktaran Hagari, saldırıda 21 askerin öldüğünü kaydetmişti.

Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 221'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 556 İsrail askerinin öldürüldüğü duyurulmuştu.