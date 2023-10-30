İngiltere Başbakanı Sunak, Gazze’de ateşkes çağrısı yapan siyasetçiyi görevden aldı İngiltere Bilim, İnovasyon ve Teknoloji Bakanı Michelle Donelan'ın Parlamento Özel Sekreteri olan Paul Bristow, Gazze Şeridi'nde ateşkes çağrısında bulununca görevden alındı.

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İHA

İsrail’in Gazze'ye yönelik saldırıları 7 Ekim’den bu yana devam ediyor.

Batılı ülkelerin çoğu, yaşanan sivil katliamı görmezden gelse de içlerinde vicdanı olanlar buna sessiz kalmamayı tercih ediyor.

İsrail'in katliamına sesini yükseltenler ise, "her türlü özgürlüğün" olmasıyla övündükleri rejimlerinde farklı şekillerde baskılanıyor ya da susturuluyor.

Ateşkes isteyen İngiliz siyasetçi, Başbakan tarafından görevinden alındı

İngiltere Bilim, İnovasyon ve Teknoloji Bakanı Michelle Donelan'ın Parlamento Özel Sekreteri olan Paul Bristow, Gazze Şeridi’nde ateşkes çağrısında bulunmasının ardından İngiltere Başbakanı Rishi Sunak tarafından görevden alındı.

"Yorumları, sorumluluk ilkeleriyle tutarlı değildi"

İngiltere Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, "Paul Bristow'dan kolektif sorumluluk ilkeleriyle tutarlı olmayan yorumların ardından hükümetteki görevinden ayrılması istendi" denildi.

"Artık rahatça konuşabiliyorum"

Görevden alınmasının ardından İngiliz basınına açıklamalarda bulunan Bristow,şunları söyledi:

Başbakan'ın kararını tamamen anlıyorum. Keyif aldığım bir işten ayrıldığım için pişmanlık duyuyorum. Ancak seçmenlerimin çoğunun derinden önemsediği bir konu hakkında artık rahatça konuşabiliyorum.

Kalıcı ateşkes için Başbakan Sunak'a mektup yazmıştı

Bristow geçtiğimiz perşembe günü Başbakan Sunak’a yazdığı mektubunda,

Seçmenlerim ve ben, şu anda Gazze'de ortaya çıkan yürek parçalayıcı ve yıkıcı insani krizden derin üzüntü duyuyoruz. Binlerce kişi öldürüldü ve bir milyondan fazlası yerinden edildi. Bunun İsrail'i nasıl daha güvenli hale getirdiğini veya herhangi bir şeyi daha iyi hale getirdiğini anlamak zor.

ifadelerini kullanmış, Filistinlilerin Hamas'ın saldırılarından dolayı toplu olarak cezalandırılmaması gerektiğini vurgulamıştı. Kalıcı ateşkesin hayat kurtaracağını belirten Bristow, ateşkesin yardımların en çok ihtiyacı olanlara ulaşmasını sağlayacağını aktarmıştı.

Bristow'un seçim bölgesinin yüzde 18'i Müslüman

Çok sayıda muhalefet milletvekili ateşkes çağrılarına destek verirken, az sayıda muhafazakar milletvekili bunu destekledi. Son nüfus sayımına göre, Bristow'un seçim bölgesi Peterborough’ta yaklaşık yüzde 18'i Müslümanlardan oluşuyor.

Netanyahu istedi, BBC protestoları görmedi

İsrail yönetiminin isteği üzerine, İngiltere'de başkent Londra olmak üzere birçok kentteki Filistin'e destek yürüyüşleri ve gösteriler, devlet kanalı BBC tarafından görüntülenmemişti.



Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)