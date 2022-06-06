İngiltere basını: Türkiye'de tatil çok daha ucuz

İngiltere basını: Türkiye'de tatil çok daha ucuz

Ülke basınında çıkan haberlerde, Türk Lirası'ndaki dalgalanmaya işaret edildi. Türkiye'de tatilin, geçmiş yıllara kıyasla daha uygun maliyetli olduğu belirtildi.

İngiliz turistler, yaz sezonunun başlamasıyla Türkiye'de tatil için düğmeye bastı.

İngiltere basını, döviz kurlarındaki hareketlilik sonrası İngilizler için ucuz tatil seçeneklerini yazdı.

İngiliz turistlere Türkiye'de tatil önerisi

Express'in "İngilizler için en ucuz tatil yerleri" başlıklı haberinde, Türkiye de yer aldı.

Yurt dışında tatili, çoğu turistin yaz aylarında sabırsızlıkla beklediği belirtilerek, ancak artan yaşam maliyetlerinin, milyonlarca İngiliz için bu olasılığı ortadan kaldırdığı belirtildi.

"Güneşi arayan İngilizler için uygun"

Diğer taraftan, İngiltere'nin para biriminin şu anda dünyanın çeşitli yerlerindeki para birimlerinden daha iyi durumda olduğu belirtilerek Mısır, Türkiye ve hatta İspanya gibi tropikal sıcaklıklara sahip noktaların, güneşi arayan İngilizler için uygun olduğu ifade edildi.

"Türkiye'yi ziyaret etmek artık çok daha ucuz"

"Türkiye" başlığı altındaki bölümde, "Halihazırda İngilizler için en uygun fiyatlı tatil noktalarından biri olarak kabul edilen Türkiye'yi ziyaret etmek artık çok daha ucuz.

Türk Lirası'nın değeri, salgının başlangıcından bu yana düştü. İngiliz sterlini şu anda orada iki katı değerinde." denildi.





"Stressiz bir tatil"

Sun gazetesi, "İspanya, Türkiye ve Yunanistan'da haziran ayında, gecelik kişi başı 48 sterlinden başlayan en ucuz 'her şey dahil' tatiller" başlığıyla öneriler sıraladı.

Haberde, "Her şey dahil tatiller, dinlenmek isteyen tatilciler için stressiz bir tatil sağlıyor. Bunun tadını çıkarmak için servet harcamanıza gerek yok." ifadelerine yer verildi.

Uçuşlar ve transferler dahil

Ayrıca Antalya'da 7 gece konaklamalı tatilin kişi başı 399 sterlinden başladığı ve 119 sterlin daha tasarruflu olduğu notu paylaşıldı.

Söz konusu tatil paketinin, uçuşları ve transferleri de içerdiği anımsatıldı.



