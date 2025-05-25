İngiltere eski başbakanı Boris Johnson 9'uncu kez baba oldu

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İngiltere eski Başbakanı Boris Johnson, 60 yaşında dokuzuncu kez baba oldu!

Johnson’ın eşi Carrie Johnson, Londra’daki bir hastanede sağlıklı bir bebek dünyaya getirdi.

Çift, Poppy Eliza Josephine Johnson'ın fotoğraflarını da paylaştı.

BORIS'İN DOKUZUNCU ÇOCUĞU

Böylece 60 yaşındaki eski İngiltere Başbakanı Johnson, dokuzuncu kez baba oldu.

Johnson'un şu an hala olduğu eşi ile güncel olarak 3 çocuğu vardı.

Diğer ilişkilerinden ise 5 çocuğu daha bulunuyordu.

KIZIYLA FOTOĞRAFI PAYLAŞILDI

Carrie, Instagram'da paylaştığı mesajda bebeğin doğumuyla ilgili duyduğu mutluluğu dile getirdi ve Boris Johnson'ın kızını kucağına aldığı bir fotoğraf paylaştı.

"HEPİMİZ ONA VURULDUK"

Paylaşımda ayrıca şu ifadeler yer aldı:

"Poppy Eliza Josephine Johnson 21 Mayıs'ta doğdu. Sana inanılmaz derecede şanslıyız. Hepimiz ona tamamen vurulduk. Doğduğundan beri uyuyamadım çünkü ona bakmaktan kendimi alamıyorum"

"ÇEYREK TÜRK'ÜM"

Boris Johnson, Türk kökenli olduğunu her defasında dile getiren bir siyasiydi.

Johnson'un, Osmanlı’da gazetecilik ve bakanlık yapan Ali Kemal’in torunu olduğu biliniyor.

Bir röportajı sırasında bu durum açıklık getiren Johnson ile gazeteci arasında şu diyaloglar yaşandı:

-Johnson Ailesi’nin Türklüğünü formüle etmenizi istesem...

"Babam yüzde 50 Türk’tü; ben de çeyrek Türk’üm. Bununla birlikte İngiliz, Fransız ve İsviçreli kökenlerim de var."

ALİ KEMAL DE SARIŞINDI, BORİS DE TÜRK SARIŞINI

-Londra Belediye Başkanlığı yapan (şimdi başbakanlığa koşan) oğlunuz Boris Johnson, dedeniz Ali Kemal’e fiziksel olarak benziyor mu?

"Kafaları karıştıran bir sarışınlık mevzusu var. Ali Kemal’in saçları açık renkliydi. Johnson Ailesi’nde tamamen sarışın bir gen var. Zeki Kuneralp bunu Ali Kemal’in Anadolu’daki kökenlerine bağlayarak açıklamıştı. Anadolu’da sarışın olan Türkler hâlå vardır. Gazetenizin okuru arasında da olabilecek Anadolulu sarışın Türkler, bu konu hakkında benden daha çok bilgiye sahiptir."