İngiltere, göçmenleri Ruanda'ya sınır dışı etme planını hayata geçirmek istiyor Göçmenleri Ruanda'ya göndermenin yollarını arayan Londra yönetimi, Temyiz Mahkemesi'nin kararının bozulmasını hedefliyor.

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Londra Temyiz Mahkemesi, göçmenleri Ruanda'ya göndermek isteyen hükümetin planının yasa dışı olduğuna hükmetti.

On binlerce göçmeni Doğu Afrika'ya gönderme planının yasal olmadığı, Ruanda'nın güvenli bir üçüncü ülke olarak görülemeyeceği vurgulandı.

Başbakan Rishi Sunak yönetimindeki İngiliz hükümeti, bu kararı bozmak için çareler arıyor.

Hükümet kararın bozulmasını istiyor

Önümüzdeki hafta ülkenin yüksek mahkemesindeki yargıçlarını, Ruandalı sığınmacıları sınır dışı etme yönündeki planın hukuka aykırı olduğunu ilan eden kararı bozmaya ikna etmeye çalışacaklar.

Hükümet avukatları Yüksek Mahkeme'de bu kararın yanlış olduğunu savunacak. Suriye, Irak, İran, Vietnam ve Sudan'dan gelen göçmenleri temsil edenler ise hakimlerden planın kendisinin kusurlu olduğu sonucuna varmasını istiyor.

Başbakan Sunak'ın önceliklerinden biri

İngiltere Başbakanı Sunak, göçmenlik konusunu beş önceliğinden biri haline getirmişti.

Meselenin başarılı bir şekilde ele alınması, gelecek yıl yapılması beklenen seçimler öncesinde kamuoyu yoklamalarında 20 puan geride kalan Muhafazakar Parti'nin kötü gidişatını tersine çevirebilir.

Muhafazakar milletvekili Brendan Clarke-Smith, partinin bu haftaki yıllık konferansında Reuters'a verdiği demeçte, "Söz verdiğiniz şeyleri yerine getirmeyen bir hükümet her zaman cezalandırılır. Bu konuyu ele almamız gerekiyor." dedi.

Hükümet: İnsan kaçakçılarının iş modelini çökertecek

Sunak ve bakanları, eski Başbakan Boris Johnson tarafından başlatılan Ruanda planının insan kaçakçılarının iş modelini çökerteceğini savunuyor.

Karşı çıkanlar ise bunun ahlaka aykırı ve işe yaramayacağını söylüyor. Muhalifler arasında insan hakları grupları, milletvekilleri ve bazı Muhafazakarlar da var.