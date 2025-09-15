İngiltere, İsrailli öğrencileri ünlü askeri okula almayacak

İngiltere, dünyanın önde gelen askeri okullarından Kraliyet Savunma Araştırmaları Koleji'ne İsrailli öğrencilerin kabul edilmeyeceğini duyurdu. Hükümet, bu kararla ilk kez İsraillileri okuldan menetmiş oldu.

KARARIN NEDENİ: GAZZE OPERASYONU

The Telegraph’ın haberine göre İngiltere Savunma Bakanlığı, okuldaki askeri personel arasında ortak bir anlayış zemini oluşturmayı amaçladığını belirtti. Yetkililer, İngiliz askeri okullarının uluslararası insancıl hukuka uygun davranmayı önceliklendirdiğini ifade ederek, İsrail hükümetinin Gazze’deki askeri operasyonunu genişletme kararını yanlış bulduklarını açıkladı.

İSRAİL'DEN TEPKİ

İsrail Savunma Bakanlığı Genel Müdürü Amir Baram, İngiltere kararını eleştirerek, kendisinin de mezun olduğu okula İsrailli öğrenci kabul edilmemesini "savaştaki müttefike karşı onursuzca bir vefasızlık" olarak nitelendirdi. Baram, bu kararın İngiltere’nin kendi güvenliğini de sabotaj anlamına geldiğini savundu.

İNGİLTERE'DEN BENZER KARARLAR

İngiltere, daha önce 8-12 Eylül tarihleri arasında Londra’da düzenlenen Uluslararası Savunma ve Güvenlik Ekipmanları Fuarı (DSEI 2025)’ne de İsrail hükümet heyetinin davet edilmeyeceğini açıklamıştı.