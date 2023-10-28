İngiltere Kralı Charles'ın 100'üncü yıl mesajı: Türkiye Cumhuriyeti halkını tebrik ederim Kral Charles, 29 Ekim dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup gönderdi. Charles, ortaklık vurgusu yaptığı mesajında, "Türkiye Cumhuriyeti halkına en içten tebriklerimi sunuyorum" dedi.

AA & Ensonhaber

Ankara'ya, dünyadan tebrikler gelmeye devam ediyor.

Türkiye Cumhuriyeti, 29 Ekim 2023'te, kuruluşunun 100'üncü yıl dönümünü kutlayacak.

İngiltere Kralı 3. Charles, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yazdığı mektupla bu özel anı kutladı.

"Türkiye Cumhuriyeti halkına en içten tebriklerimi sunuyorum"

Kral Charles'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hitaben yazdığı mektupta şu ifadeler yer aldı:

Ülkenizin kuruluşunun yüzüncü yılı olan bu özel günde, ekselanslarınıza ve Türkiye Cumhuriyeti halkına en içten tebriklerimi sunuyorum.

"Misafirperverliği sevgiyle hatırlıyorum"

Türkiye'ye 2015'te yaptığı ziyarette karşılaştığı misafirperverliği sevgiyle hatırladığını belirten Kral Charles, şöyle dedi:

Bu yıl şubat ayında yaşanan ve büyük yıkıma neden olan depremlerin ardından Türkiye halkının devam eden yeniden inşa çabalarında gösterdiği dirence derin hayranlık duyduğumu da ifade etmek isterim.

"Ortaklık ve dostluğun devamını dilerim"

İngiltere ve Türkiye arasındaki ortaklık ve dostluğun devamını dilediği mektubunda Kral Charles, şunları kaydetti: