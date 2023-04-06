İngiltere Savunma Bakanlığı: Putin, en kıdemli komutanlardan birini görevden aldı Londra yönetimi, Moskova ile ilgili bir iddiada bulundu. Daha fazla komutanın görevden alınmasının muhtemel olduğu belirtildi.

AA & Ensonhaber İngiltere Savunma Bakanlığı, Rus ordusuyla ilgili bir iddia ortaya attı. Ukrayna'daki Doğu Güçler Grubu'nun (EGF) komutanı Albay General Rustam Muradov'un "büyük olasılıkla" görevden alındığı belirtildi. Rus ordusuyla ilgli iddia İstihbarat raporlarına işaret eden Bakanlık, açıklamasında şöyle dedi: Muradov, kötü tasarlanmış saldırılarıyla Donetsk bölgesindeki Vuhledar kasabasını ele geçirmede defalarca başarısız olduğu için son aylarda olağanüstü ağır kayıplar verdi. "Kendi birlikleri eleştirdi" Komutan Muradov'un "kendi birlikleri de dahil olmak üzere yoğun bir kamuoyu eleştirisine maruz kaldığı" ifade edildi. Independent, muhtemel görevden alma kararının, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'nin Bahmut ve diğer sıcak noktalarda savaşın gidişatının değişeceğinden emin olduğunu söylemesinin ardından geldiğini yazdı. Başka görevden almaların da gerçekleşebileceğine dikkat çekildi. Zelensky'den koalisyon gücü çağrısı Dün Varşova'yı ziyaret eden Zelensky, Polonya'nın Kiev'e savaş uçağı tedarik etmek için Batılı güçlerden oluşan bir koalisyon kurulmasına yardım edeceğini de söyledi. Bu arada Muradov'un, ilk tam ölçekli harekat sırasında kuzeybatıdan Kiev'e saldırı girişiminin ardından son görevini devraldığı kaydedildi. Gözden Kaçmasın Ukraynalı Müslümanlar: Allah'tan, Ukrayna'yı korumasını diliyoruz Haberin Detayları Ukrayna'dan BMGK'ya çağrı Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Belarus'a taktik nükleer silah yerleştirme kararı nedeniyle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) olağanüstü toplanması talebinde bulunmuştu. Taktik nükleer silah hamlesi Putin, Belarus'a taktik nükleer silah yerleştireceklerini belirterek, "Bunu nükleer silahların yayılmasının önlenmesiyle ilgili uluslararası yükümlülüklerimizi ihlal etmeden yapacağız." demişti. Gözden Kaçmasın Vladimir Zelensky, Polonya'da Andrzej Duda ile görüştü Haberin Detayları