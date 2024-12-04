İngiltere'de 7 bebeği öldüren yenidoğan hemşiresi yeniden sorgulandı

DHA

İngiltere geçtiğimiz yıllarda bebek ölümleri skandalı ile sarsıldı..

İngiltere'de 2015 ile 2016 yılları arasında çalıştığı hastanede yedi bebeği öldürmek ve yedi bebeği öldürmeye teşebbüs etmekle suçlanan 34 yaşındaki eski yenidoğan hemşiresi Lucy Letby, 15 kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Yaşanan yeni gelişmede polis, devam eden soruşturma kapsamında Letby’nin cezaevinde sorgulandığını duyurdu.

"CEZAEVİNDE TEDBİR ALTINDA SORGULANDIĞINI TEYİT EDEBİLİRİZ"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Lucy Letby'nin, Chester Kontesi Hastanesi ve Liverpool Kadın Hastanesi'nde meydana gelen bebek ölümleri soruşturmasıyla ilgili olarak kısa bir süre önce cezaevinde tedbir altında sorgulandığını teyit edebiliriz.

NE OLMUŞTU

İngiltere’de, Lucy Letby adlı bir hemşire, yeni doğan ünitesinde yedi bebeği öldürmekten geçtiğimiz yıllarda suçlu bulundu.

Letby ülkenin tarihinde en fazla bebek öldüren seri çocuk katili oldu.

Bebek ölümlerinin artması ile ilk olarak 2018'de gözaltına alınan Letby, soruşturma kapsamında 3 kez gözaltına alındı.

2023 yılında tutuklanan hemşire ayrıca yedi bebeği de öldürmeye teşebbüs etmekten suçlu bulundu.