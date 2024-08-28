İngiltere'de aşırı sağ eylemlerine katılan 11 yaşındaki çocuk tutuklandı İngiltere polisi, Müslümanlara ve iş yerlerine saldırıda bulunan aşırı sağ kesimin eylemlerine katılan 11 yaşındaki çocuğun, beraberindeki 14 kişi ile tutuklandığını duyurdu.

AA

İngiltere'nin 3 çocuğun hayatını kaybettiği ve 11 kişinin de yaralandığı bıçaklı saldırı sonrası aşırı sağcılar, sokaklara döküldü.

Saldırının bir mülteci tarafından yapıldığı iddiası üzerine aşırı sağ kesim ve mülteci karşıtları, ırkçı söylemlerle mültecilere ve Müslümanların iş yerlerine saldırı düzenledi.

11 YAŞINDAKİ ÇOCUK TUTUKLANDI

Middlesbrough kentinde de düzenlenen aşırı sağcı şiddet olayları sonrası İngiltere polisi harekete geçti.

Yapılan çalışmada, aşırı sağ eylemlerine karıştıkları gerekçesiyle biri 11 yaşında olmak üzere 14 kişi daha gözaltına alındı.

"EN GENÇ TUTUKLU"

Cleveland Polisi, gözaltına alınanların yaşlarının 11 ila 43 arasında değiştiğini ve bu ayın başlarından itibaren toplam 110 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

11 yaşındaki çocuk, ülke genelinde meydana gelen aşırı sağ şiddet eylemlerine karışan "en genç tutuklu" olarak dikkat çekti.

520'DEN FAZLA KİŞİ SUÇLANDI

7 Ağustos'ta yapılan karşıt gösterilerde ırkçılık karşıtı binlerce kişi sokakları doldurarak aşırı sağcıları sayıca geride bıraktı. İngiltere Kraliyet Savcılık Hizmetleri (CPS), bu şiddet eylemlerine karışan 520'den fazla kişiyi suçladı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)