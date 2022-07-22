İngiltere'de Dover Limanı'nında uzun kuyruk oluştu

İngiltere'den tatil için yola çıkan vatandaşlar Dover Limanı'nda uzun bekleme süreleriyle karşılaştı. İngiliz yetkililer, Fransızları sorumlu tuttu.

Tatil için yola çıkan İngilizler, Dover Limanı'nında bekleyiş çilesiyle karşılaştı.

İngiltere'deki Dover Limanı'nda, tatilcilerin evrak kontrolü nedeniyle uzun kuyruklar oluştu.

Dover Limanı'ndaki yetkililer, beklemelerin Fransa sınırındaki yetkililerin eksikliğinden kaynaklandığını söyledi.

Ayrıca bunun da turist ve yük trafiği oluşturduğu belirtildi.

"Yetkili sayısının azlığı sebep oldu"

Liman yetkililerinin yaptığı açıklamada, Fransız sınır polisinin sayısının "yetersiz olduğu" ve "yetkili sayısının yoğun yaz döneminin ilk hafta sonunu sorunsuz şekilde geçirmek için gerekenin çok altında kaldığı" belirtildi.

İngiltere'de Dover Limanı'nda uzun kuyruklar oluştu

Bekleme süresi 4 saati aştı

Yetkililer, sınır kontrollerine ulaşmak için bekleme süresi 4 saati aşan kuyruklar oluştuğunu ifade etti.

'Hazırlıklı gelin' uyarısı

AA'nın aktardığına göre son olarak yolcuların buna hazırlıklı gelmeleri gerektiği de aktarıldı.