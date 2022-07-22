Petrol
103.61
-0.24%
Euro
18.1232
-0.05%
Dolar
17.7272
0.10%
Altın
985.07
0.62%
Borsa
2517
0.00%
Bitcoin
405.861
-1.41%
BTXN Coin
11.17
35.39%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Güneşli 19 C
    İngiltere'de Dover Limanı'nında uzun kuyruk oluştu

    İngiltere'de Dover Limanı'nında uzun kuyruk oluştu

    İngiltere'den tatil için yola çıkan vatandaşlar Dover Limanı'nda uzun bekleme süreleriyle karşılaştı. İngiliz yetkililer, Fransızları sorumlu tuttu.
    • 22.07.2022 - 17:08
    • Güncelleme : 22.07.2022 - 19:54
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Tatil için yola çıkan İngilizler, Dover Limanı'nında bekleyiş çilesiyle karşılaştı.

    İngiltere'deki Dover Limanı'nda, tatilcilerin evrak kontrolü nedeniyle uzun kuyruklar oluştu.

    Dover Limanı'ndaki yetkililer, beklemelerin Fransa sınırındaki yetkililerin eksikliğinden kaynaklandığını söyledi.

    Ayrıca bunun da turist ve yük trafiği oluşturduğu belirtildi.

    "Yetkili sayısının azlığı sebep oldu"

    Liman yetkililerinin yaptığı açıklamada, Fransız sınır polisinin sayısının "yetersiz olduğu" ve "yetkili sayısının yoğun yaz döneminin ilk hafta sonunu sorunsuz şekilde geçirmek için gerekenin çok altında kaldığı" belirtildi.

    İngiltere'de Dover Limanı'nda uzun kuyruklar oluştu

    Bekleme süresi 4 saati aştı

    Yetkililer, sınır kontrollerine ulaşmak için bekleme süresi 4 saati aşan kuyruklar oluştuğunu ifade etti.

    İngiltere de Dover Limanı nında uzun kuyruk oluştu #1

    'Hazırlıklı gelin' uyarısı

    AA'nın aktardığına göre son olarak yolcuların buna hazırlıklı gelmeleri gerektiği de aktarıldı.

    İngiltere de Dover Limanı nında uzun kuyruk oluştu #2

    İngiltere de Dover Limanı nında uzun kuyruk oluştu #3

    İngiltere de Dover Limanı nında uzun kuyruk oluştu #4

    İngiltere de Dover Limanı nında uzun kuyruk oluştu #5

    İngiltere de Dover Limanı nında uzun kuyruk oluştu #6

    İngiltere de Dover Limanı nında uzun kuyruk oluştu #7

    İngiltere de Dover Limanı nında uzun kuyruk oluştu #8

    İngiltere de Dover Limanı nında uzun kuyruk oluştu #9

    İngiltere de Dover Limanı nında uzun kuyruk oluştu #10

    İngiltere de Dover Limanı nında uzun kuyruk oluştu #11

    İngiltere de Dover Limanı nında uzun kuyruk oluştu #12

    İngiltere de Dover Limanı nında uzun kuyruk oluştu #13

    İngiltere de Dover Limanı nında uzun kuyruk oluştu #14


    İlginizi Çekebilir

    Mersin'de keçi otlatırken kayalıklardan düşen çocuk, hayatını kaybetti
    3. Sayfa

    Mersin'de keçi otlatırken kayalıklardan düşen çocuk, hayatını kaybetti

    Ünlü Ceo'nun şirketi günlük 300 USD kazandırıyor!
    Tesla

    Ünlü Ceo'nun şirketi günlük 300 USD kazandırıyor!

    Antalya’da karganın çantadan euro hırsızlığı gülümsetti
    Yaşam

    Antalya’da karganın çantadan euro hırsızlığı gülümsetti

    Görüş Bildir