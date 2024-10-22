İngiltere'de erkeklere 'kel' demek cinsel taciz sayıldı

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İngiltere'de bir mahkemeden ilginç bir karar çıktı.

2021 yılında patronuyla kavga eden bir işçi, patronun kendisine 'kel' demesi ve işten çıkarması üzerine iş mahkemesine başvurdu.

Mahkeme, tanıkları dinleyerek olay hakkında tartışmalı bir karar verdi.

KEL DEMEK CİNSEL TACİZ SAYILDI

İngiltere İş Mahkemesi, bir erkeğe "kel" demenin cinsiyetçi bir hakaret olduğunu belirleyerek, yaşanan olayı cinsel taciz kapsamında değerlendirdi.



Mahkemede bu davaya bakan yargıç, kel sözcüğünün eşitlik yasalarını ihlal edebileceğini, bunun nedeninin ise kel sözcüğünün "doğası gereği cinsiyetle ilişkili" olması olduğunu açıkladı.

"KADIN BEDENİNE YORUM YAPMAKLA AYNI ŞEY"

The Sun gazetesinin haberine göre, şirketinin avukatları, bir adama kel demenin cinsel taciz olmadığını belirtse de mahkeme "Cinsiyetle ilgili olması için, diğer cinsiyeti dışlayarak o cinsiyete uygulanması gerekir." dedi.

Kadınlar da kel olabileceği için bunun taciz olamayacağını iddia etse de şirket avukatları, mahkeme bir erkeğin kelliği hakkında yorum yapmanın, bir erkeğin bir kadının vücudunun parçaları hakkında yorum yapmasıyla aynı şey olduğunu söyledi.