İngiltere'de eşinin yasak aşkını güvenlik kamerası sayesinde öğrendi: Dava açtı

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İngiltere'de şaşırtan bir olay yaşandı.

Manchester bölgesinde yaşayan Jacqueline Herling ve eşi Stefan bir bar işletiyordu.

Eş Jacqueline, mekanın baş aşçılığını da yapan kocası Stefan'dan kendisini aldattığına dair şüphelenmeye başladı.

BİRLİKTE İŞLETTİKLERİ MEKANDA EŞİNİN KENDİSİNİ BİR BAŞKA ÇALIŞANLA ALDATTIĞINI ÖĞRENDİ

Mekanın güvenlik kameralarına bakan Jacqueline gördükleri karşısında hayatının şokunu yaşadı.

İngiliz basınından Daily Mail'in aktardığına göre Jacqueline, kocasının başka bir çalışanla yasadışı ilişki yaşadığı görüntüleri gördü.

EŞİNİ İŞTEN ÇIKARTTI

Yaşananların ardından ikilinin arasındaki tartışmanın büyümesi üzerine Stefan işe gelmemeye ve dört ay daha maaşını almaya devam etti.

İşine geri dönen Stefan bu kez ise Herling'i işten çıkarttı.

441 BİN TL TAZMİNAT KAZANDI

İki çocuk annesi olan Herling geri adım atmadı ve Stefan'ı iş mahkemesinde dava etmeye karar verdi.

Davanın sonuçlanmasıyla birlikte Jacqueline, eşinden 10 bin sterlinlik (441 bin TL) bir tazminat kazandı.