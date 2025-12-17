Zelensky’den Moskova mesajı: Gelecek yıl savaş yılı olabilir

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in son açıklamalarının ardından yayımladığı video mesajda, Moskova’dan gelen mesajların dikkatle okunması gerektiğini vurguladı. Zelensky, “Bugün Moskova’dan, gelecek yılın savaş yılı olacağına dair yeni sinyaller aldık. Bu sadece bize yönelik değil; ortaklarımızın da bunu görmesi önemli” ifadelerini kullandı.

Özellikle Rusya’nın savaşı sona erdirmek istediğini sık sık dile getiren ABD’deki muhataplara işaret eden Zelensky, bu açıklamaların sahadaki niyetle örtüşmediğini savundu.

"DİPLOMASİ SABOTE EDİLEBİLİR"

Zelensky, Rusya’nın diplomatik girişimleri baltalayabileceğini, bazı maddeler üzerinden baskı kurarak Ukrayna topraklarını ilhak etme hedeflerini gizlemeye çalışabileceğini belirtti. Bu nedenle Moskova’dan gelen her açıklamaya karşı net bir tutum alınması gerektiğini söyledi.

"SIRADAKİ HEDEF AVRUPA OLABİLİR"

Rusya’nın yalnızca Ukrayna ile sınırlı kalmayacağını öne süren Zelensky, Moskova’nın ileride Avrupa’daki bazı ülkeleri de “tarihi toprak” söylemiyle hedef alabileceği uyarısında bulundu. “Bu tarih çılgınlığına karşı gerçek ve somut bir korumaya ihtiyaç var” diyen Zelenskiy, müttefiklerle bu yönde çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

GÜVENLİK GARANTİLERİ VE RUS VARLIKLARI ÇAĞRISI

Ukrayna lideri, ülkesine güçlü güvenlik garantileri verilmesi ve Rus varlıklarına ilişkin finansal ve siyasi kararların gecikmeden alınması gerektiğini vurguladı. Zelensky, “Tüm ortaklarımız gerçeği görmeli, kabul etmeli ve buna göre hareket etme cesaretini göstermeli” dedi.

PUTİN: "TARİHİ TOPRAKLAR, ASKERİ YÖNTEMLERLE GERİ ALINIR"

Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Savunma Bakanlığı Kurulu’nun genişletilmiş toplantısında yaptığı konuşmada, Ukrayna’daki savaşta bu yıl elde edilen kazanımlara dikkat çekti. Putin, büyük şehirler de dahil olmak üzere 300’den fazla yerleşim yerinin ele geçirildiğini belirterek, “Diplomasiye açığız; ancak müzakerelerden kaçınılırsa Rusya, tarihi topraklarını askeri yöntemlerle geri alacaktır” ifadelerini kullandı.

Putin ayrıca, güvenliği sağlamak amacıyla tampon bölge oluşturulması ve bu alanın genişletilmesinin gündemde kalacağını söyledi.