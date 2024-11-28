İngiltere’de eski asker, İran için casusluk yapmaktan suçlu bulundu

İHA

İngiltere’de eski asker Daniel Abed Khalife İran’a casusluk yapmakla suçlandı.

Başkent Londra’daki Woolwich Crown Mahkemesi’nde görülen davada, Khalife, Mayıs 2019 ile Ocak 2022 arasında hassas bilgiler toplayarak İran Devrim Muhafızları ile bağlantılı kişilere ilettiği ve özel kuvvetlerden 15 askerin ismini topladığı gerekçesiyle suçlu bulundu.

Khalife ayrıca, geçtiğimiz yıl Ocak ayında kışlasından kaçmadan önce bir masanın üzerine sahte bomba bırakmakla suçlandı.

Yargıç Bobbie Cheema-Grubb, eski askerin eylemlerinin “Resmi Sırlar Yasasını ve Terörizm Yasasını” ihlal ettiğini belirterek, “Gelecek yıl küküm giydiğinde uzun bir hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak” dedi.

MI6'YA ÇİFTE AJAN OLMAK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ

Savcılar, Khalife'nin Eylül 2018'de orduya katıldıktan kısa bir süre sonra İran istihbaratıyla bağlantılı bir adamla temasa geçtiğini ve daha sonra İngiltere Dış İstihbarat Servisi’ne (MI6) çifte ajan olmak istediğini söylediğini belirtti. Khalife'nin İran Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC) ile bağlantılı kişiyle Facebook üzerinden irtibata geçtiğini aktardı.

Kraliyet Savcılık Servisi'nin terörle mücadele bölümü başkanı Bethan David, Khalife'nin bir asker olarak “bu ülkenin ulusal güvenliğini sağlamak ve korumak için istihdam edildiğini ve görevlendirildiğini” söyledi.

David, “Ancak Daniel Khalife, görevini kendi amaçları doğrultusunda, ulusal güvenliği baltalamak için kullandı” ifadelerini kullanarak, bilgi paylaşımının askeri personeli ciddi zarara veya hayati riske maruz bırakabileceğini ve Birleşik Krallık'ın emniyet ve güvenliğini zarara uğratabileceğini söyledi.

KIŞLASINDA BOMBA DÜZENEĞİ KURMAK SUÇLAMASINDAN DA AKLANDI

Khalife duruşmada, Eylül 2023'te Londra'daki Wandsworth cezaevinden kendisini bir yemek dağıtım kamyonunun altına bağlayarak kaçtığını itiraf ederken, topladığı listeyi İranlılara gönderdiğini reddetti ve onlara verdiği bilgilerin çoğunlukla sahte olduğunu iddia etti. Khalife, kışlasında bomba düzeneği kurmak suçlamasından da aklandı.

BİSİKLET SÜRERKEN YAKALANMIŞTI

Londra'daki Wandsworth cezaevinden geçtiğimiz yıl Eylül ayında kendisini bir yemek dağıtım kamyonunun altına bağlayarak kaçan Khalife, bisiklet sürerken yakalanmış ve tutuklanmıştı.