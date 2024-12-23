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Haber Merkezi

Dünyada sadece birkaç örneği bulunan bir olay, İngiltere'de yaşandı.

Londra'nın kuzeyinde bulunan Highbury'de yaşayan 58 yaşındaki Althia Bryden, bir akşam boynundaki raf benzeri yapının (karotis ağı) beyne kan akışını kesmesi sonucu felç geçirdi.

Yaşlı kadın, eşi tarafından yerde tepkisiz halde yatarken bulundu.

UYANINCA İTALYANCA KONUŞMAYA BAŞLADI

9 gün boyunca hastanede tedavi gören kadın, temmuz ayında şahdamarının çıkarılması için ameliyat edilmek üzere tekrar hastaneye kaldırıldı.

3 ay boyunca konuşamayan Bryden’ın, uyandığında İtalyanca kelimeler söylemeye başladığı belirtildi.

YABANCI AKSAN SENDROMU'NA YAKALANDI

Olaya neden olan durumun, felç sonrasında kişilerin konuşmalarının yabancı bir aksanla duyulmasına yol açan ve nadir görülen bir “yabancı aksan sendromu” olduğu öğrenildi.

Felç geçirdikten sonraki 3 ayını bir daha asla konuşamayacağını düşünerek geçiren kadın, olay sonrasında hissettiklerini paylaştı.

Ameliyatının ardından, rutin kontrol sırasında verdiği cevapla doktorları ve hastane personelini şaşkınlığa uğratan Bryden, kendisinin de ses tonunu tanıyamadığını söyledi.

"KENDİMİ BEN GİBİ HİSSETMİYORUM"

Aksanını kontrol etmenin mümkün olmadığını ve zamanla İtalyanca kelimeler de söylemeye başladığını söyleyen kadının durumu, doktor ve hemşireler tarafından "tıbbi bir mucize" olarak nitelendirildi.

Bu durumu başkalarına anlatmanın zorluklarından bahseden Bryden, eski sesinin bir an önce geri gelmesini umduğunu söyleyerek “Bu yabancı aksanla kendimi ben gibi hissetmiyorum. Düşünürken bile kafamın içinde aksanımı duyabiliyorum.” dedi.