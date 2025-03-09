İngiltere'de güzellik uzmanı Rus casusu çıktı

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İngiltere'de Rusya adına casusluk yaptıkları gerekçesiyle yargılanan üç Bulgar vatandaşı suçlu bulundu. Mahkeme, 33 yaşındaki laboratuvar teknisyeni Katrin Ivanova, 30 yaşındaki güzellik uzmanı Vanya Gaberova ve 39 yaşındaki ressam ve dekoratör Tihomir Ivanchev'in, Moskova destekli bir casusluk şebekesinin parçası olarak faaliyet gösterdiğine hükmetti.

Soruşturma kapsamında ortaya çıkan bilgilere göre, casusluk ağının beyni, 2020 yılında büyük çaplı bir dolandırıcılık operasyonu sonrası Rusya'ya kaçan Avusturyalı iş adamı Jan Marsalek'ti. Marsalek'in Avrupa genelinde geniş çaplı gözetleme ve sabotaj operasyonları yönettiği öne sürüldü.

Mahkeme belgelerine göre, sanıklar Kremlin tarafından düşman olarak görülen araştırmacı gazeteci Christo Grozev’i takip etmekle görevlendirilmişti. Bunun yanı sıra, Almanya’nın Stuttgart kentinde bulunan ABD askeri üssünde eğitim alan Ukraynalı askerlerin cep telefonu numaralarını ele geçirme girişiminde bulundukları da tespit edildi.

ESKİ MİSAFİRHANE, CASUSLUK ÜSSÜ ÇIKTI

İngiltere’nin Norfolk bölgesinde yer alan eski bir misafirhanenin casusluk faaliyetlerinin merkezi olarak kullanıldığı belirlendi. Bu mekânda, yüz binlerce pound değerinde ileri düzey gözetleme ve elektronik ekipmanın bulunduğu tespit edildi.

İngiliz güvenlik güçleri, uzun süredir casusluk şebekesini izliyordu. MI5 ve terörle mücadele birimlerinin ortak operasyonu sonucunda Şubat 2023’te sanıklar gözaltına alındı. Mahkemeye sunulan deliller, casusluk şebekesinin lideri Orlin Roussev’in, doğrudan Marsalek ile bağlantıda olduğunu ve onun talimatlarını yerine getirdiğini gösterdi. Ele geçirilen 78 bin 747 Telegram mesajı, operasyonun boyutlarını gözler önüne serdi.

BASKINDA ELE GEÇİRİLENLER

Operasyon sırasında, casusluk şebekesine ait geniş çaplı bir iletişim ve gözetleme ağı ortaya çıkarıldı. Güvenlik güçleri 221 cep telefonu, 495 SIM kart, 258 sabit disk, 55 gözetleme kamerası ve 75 sahte kimlik ele geçirdi. Özellikle Ivanova’nın sahte pasaport ve kimlik belgeleri bulundurduğu da mahkeme tarafından doğrulandı.

Üç sanık, İngiltere’nin 1911 Resmi Sırlar Yasası kapsamında casusluk suçlamasıyla yargılandı. Bu suç için öngörülen en yüksek ceza 14 yıl hapis. Yargıç, sanıkların 7-12 Mayıs tarihleri arasında açıklanacak nihai karara kadar gözaltında tutulmasına hükmetti.

İngiliz yetkililer, Kremlin’in Avrupa’daki istihbarat operasyonlarının halen aktif olduğunu, ancak bu faaliyetlerin genellikle suç örgütleri ve düşük profilli ajanlar aracılığıyla yürütüldüğünü belirtti. Bu operasyon, Avrupa'da casusluk faaliyetlerine karşı alınan önlemlerin ne kadar sıkılaştığını bir kez daha gözler önüne serdi.