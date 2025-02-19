İngiltere'de emojiyle işten çıkartılan hamile kadın milyonlarca lira tazminat kazandı

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İngiltere'nin Birmingham şehrinde dikkat çeken bir olay yaşandı.

Yatırım danışmanı olarak görev alan Paula Miluska, hamileliği sürecinde mide bulantıları artmaya başlayınca evden çalışmayı talep etti.

Ancak Miluska beklemediği bir cevapla karşılaştı.

EVDEN ÇALIŞMAK İSTEDİ: İŞTEN ÇIKARILDI

Miluska'nın işvereni Ammar Kabir, genç kadını netliği olmayan belirsiz bir mesajla işten çıkardı.

Kabir mesajında, "Umarım yakında görüşürüz, iş dışında konuşacak çok şeyimiz var" dedi ve 'jazz hands' emojisini kullandı.

DAVA AÇTI: 4 MİLYON TL KAZANDI

Daily Mail'in aktardığına göre mesajın ardından Miluska soluğu mahkeme aldı.

Haksız yere işten çıkarıldığı için dava açan Miluska, hakimin lehine karar vermesiyle 93 bin sterlin (4 milyon 261 bin TL) tazminat kazandı.