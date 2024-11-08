İngiltere'de hastası tarafından hamile kaldığını söyledi: Hastane inanmayınca mahkeme kararını verdi

Haber Merkezi

İngiltere'de tepki çeken bir olay yaşandı.

Jessica Thorpe isimli bir hemşire, görev yaptığı ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde bir erkek hastanın kendisini hamile bıraktığını öne sürdü.

Hakkında soruşturma açılan Thorpe, görevden uzaklaştırıldı.

HASTADAN HAMİLE KALDIĞINI SÖYLEDİ: GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

İddialar ortaya çıktıktan bir yıl sonra, Temmuz 2021'de yapılan duruşmada hastanın vefat ettiği öğrenildi.

Mahkeme, "kesin kanıt" bulunmaması nedeniyle uygunsuz davranış iddiasını reddetti.

İngiliz basınından Daily Mail'in aktardığına göre Thorpe'a, hastanın ölümüyle ilgili polis soruşturması tamamlanana kadar işe dönemeyeceği bildirildi.

HASTANE YÖNETİMİ: SOSYAL MEDYA KARİYERİ İÇİN İSTİFA ETTİ

Diğer yandan hastane yönetimi, Thorpe'un sosyal medya kariyeri için istifa ettiğini öne sürdü.

Ancak Thorpe, içerik üretmeye sadece açıkta kaldığı dönemde bir hobi olarak başladığını ve istifasının asıl nedeninin, meslektaşları arasında yayılan dedikodulara yönetimin müdahale etmemesi olduğunu belirtti.

MAHKEME HEMŞİREYİ HAKLI BULDU

Yargıç Simon Loy, sosyal medya kariyerinin Thorpe'un istifa kararında etkili olduğunu kabul etmekle birlikte, hastane yönetiminin disiplin duruşmasından sonraki tutumunu haksız buldu.

Mahkeme, Thorpe'un haksız işten çıkarma, sözleşme ihlali ve yasa dışı ücret kesintisi iddialarını haklı bulurken tazminat miktarının, sonraki duruşmada belirleneceğini açıkladı.