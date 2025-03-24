İngiltere'de ilk kez koyunda kuş gribi tespit edildi

DHA
İngiltere'de korkutan gelişme...
Hükümet tarafından bugün yapılan açıklamada, İngiltere'de ilk kez bir koyunda kuş gribi tespit edildiği kaydedildi.
RUTİN DENETİMLERDE TESPİT EDİLDİ
Açıklamada, ülkenin kuzeyindeki Yorkshire'da bulunan bir çiftlikte daha önce çok tehlikeli kaydedilen yüksek patojenik kuş gribi (H5N1) tespit edilen kafes kuşlarına yapılan rutin gözetim sırasında bir koyunda belirlendiği belirtildi.
HERHANGİ BİR RİSK YOK
H5N1'in bir koyunda tespit edilmesinin ilk kez olduğu aktarılan hükümet açıklamasında, ülkedeki hayvancılık popülasyonu için artan bir risk olduğuna dair herhangi bir kanıt bulunmadığı vurgulandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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