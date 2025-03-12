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Haber Merkezi

İngiltere'nin Dalmuir kentinde, baba-oğul arasındaki aldatma iddiaları kanlı bir kavgaya dönüştü.

55 yaşındaki Kamil Mohammed Nadir, 40 yaşındaki oğlu Rebath Kamil'in aileye ait araba yıkama dükkanına gitti.

Aracını durdurmayan baba, dükkan önündeki oğlunu cipiyle ezdi.

OĞLUNU EZDİ

Güvenlik kameralarına yansıyan korkunç görüntülerde, Iraklı eski asker baba Nadir'in, araba yıkayan oğluna doğru aracını hızla sürdüğü görülüyor.

Rebath, aracın çarpması sonucu tuğla duvara sıkıştı ve güçlükle ayağa kalkarak birkaç adım attıktan sonra yere yığıldı.

BABALARINI YUMRUKLA SAVUŞTURDULAR

O sırada, Nadir'in diğer üç oğlu Datsan, Daban ve Serbaz olay yerine koştu.

İki kardeş, babalarına yumruklar savurdu.

SALDIRININ SEBEBİ SEVGİLİSİNİN İFŞA OLMASI

Mahkemede anlatılanlara göre olayın arkasındaki neden, Nadir'in oğlunun babasının sevgilisini öğrenmesiydi.

Nadir, eşinden ayrıldıktan sonra Rebath'ın onu başka bir kadınla gördüğünü kardeşlerine söylediğini iddia etti.

"HEPİNİZİ ÖLDÜRECEĞİM"

Nadir, bu durumdan öfkelenerek araba yıkama dükkanına geldi ve "Hepinizi öldüreceğim" diye bağırarak oğluna saldırdı.

Olayın ardından polise verdiği ifadede Rebath, "Babam, kardeşime beni başka bir kadınla gördüğümü söylediğimi iddia etti. Ben böyle bir şey söylemediğimi, sadece onu biriyle gördüğümü belirttiğimi söyledim." dedi.

"KORKUTMAK İSTESEYDİ EZMEZDİ"

Ayrıca, "Babam beni öldürmeye çalışıyordu. Arabayı doğrudan üzerime sürdü. Sadece korkutmak isteseydi dururdu, ama durmadı." diye ekledi.

Olay, Kilmarnock Yüksek Mahkemesi'nde görülen davada devam ediyor.