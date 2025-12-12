İngiltere'de Müslüman komşusunu öldüren eski asker suçlu bulundu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İngiltere'de Norwich Ceza Mahkemesi'nde görülen davada 48 yaşındaki eski asker Elvis Vickers, Kasım 2024'te Müslüman komşusu Abdul Chadli'yi göğsünden tek bıçak darbesiyle öldürdüğü gerekçesiyle jüri tarafından oy birliğiyle suçlu bulundu.

Jürinin yaklaşık 12 saat süren görüşmelerin ardından suçlu bulduğu zanlı Vickers'a verilecek cezanın yeni yılda açıklanması öngörülüyor.

"BU TERÖRİSTİN SOKAĞIMI YÖNETMESİNE İZİN VERMEM"

Soruşturma sürecinde polis kamerasına yansıyan görüntülerde Vickers'ın komşusunu, "İşini bilen yanlış tip" şeklinde nitelendirdiği ve "Şansını fazla zorladı" dediği görüldü.

Savcılık, zanlının saldırı öncesinde, "Bu teröristlerin sokağımı yönetmesine izin vermem" şeklinde ifadeler kullandığını belirtti.

Olayın iki komşunun Vickers'ın evinde birlikte alkol aldıktan sonra güncel konular üzerine tartışmaya başlamasıyla gerçekleştiği aktarıldı.

AĞIR YARALI HALDE BULUNMUŞTU

Polis ekipleri 48 yaşındaki Chadli'yi banyo zemininde ağır yaralı halde bulurken zanlının olay yerinde Müslümanlar hakkında hakaret içeren söylemler sarf ettiği belirtildi.

Norfolk Polisi'nden Dedektif Müfettiş Sam Pontin, kararın ardından yaptığı açıklamada, "Abdul'un ailesi ve arkadaşlarının acısını paylaşıyoruz ve bugünkü kararın onlara bir nebze olsun adalet getireceğini umuyoruz. Bu, asla yaşanmaması gereken anlamsız bir şiddet eylemiydi" ifadelerini kullandı.