Suriye, 40 yıl sonra Dünya Bankası ile proje imzaladı Suriye, yaklaşık 40 yıl aradan sonra Dünya Bankası ile ilk ortak projeyi hayata geçirmek üzere elektrik iletim hatlarının onarımına ilişkin anlaşmanın imza sürecinde sona geldi.

Göster Hızlı Özet Suriye, yaklaşık 40 yıl sonra Dünya Bankası ile elektrik iletim hatlarının onarımı için ortak proje gerçekleştirdi.

Maliye Bakanı Muhammed Yaser Berniye, projenin hibe kapsamında olduğunu belirtti.

Dünya Bankası, proje için 146 milyon dolarlık hibe sağladı. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. Suriye Maliye Bakanı Muhammed Yaser Berniye, yaptığı açıklamada elektrik iletim hatlarının onarımı ve güçlendirilmesini kapsayan projenin son belgesinin imzalandığını açıkladı. Berniye, projenin kredi değil hibe kapsamında finanse edildiğini belirterek, "Bu çalışma, özellikle Enerji Bakanlığı'nın elektrik arzını güçlendirme yönündeki çabalarına destek sağlayacak ve ülke ekonomisine katkı sunacaktır" ifadelerini kullandı. 146 MİLYON DOLARLIK HİBE Haziran ayında Dünya Bankası Yönetim Kurulu, Suriye'de elektrik iletim hatlarının onarımı için 146 milyon dolarlık hibe sağlanmasını onaylamıştı. Dünya Haberleri İsrail güvenlik kabinesi, Gazze konulu toplantı gerçekleştirdi

İngiltere'de Müslüman komşusunu öldüren eski asker suçlu bulundu

Vladimir Zelensky: Ukrayna demokrasiden kaçmıyor