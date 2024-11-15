İngiltere'de Prens William, 'Filistin'e Özgürlük' sloganlarıyla protesto edildi

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İngiltere Prensi William, Ulster Üniversitesi'nin Belfast kampüsünü ziyaret etti.

Burada ziyaretlerini tamamlayan Prens'in okulu terk ettiği sırada gergin anlar yaşandı.

42 yaşındaki Prens, kampüsten ayrılırken öğrenciler tarafından "Filistin'e Özgürlük" sloganları ile protesto edildi.

GÜLÜMSEYEREK KARŞILIK VERDİ

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, William'ın protestolara rağmen gülümseyerek el salladığı görüldü.

Öğrenciler, gelecekte İngiltere Kralı olacak Prens'ten Gazze konusunda daha aktif bir tutum sergilemesini talep etti.

"SAVAŞIN BİR AN ÖNCE BİTMESİNİ İSTİYORUM"

Galler Prensi William, bu yılın şubat ayında Gazze'deki çatışmalarla ilgili önemli bir açıklama yapmıştı.

"Çatışmalarda çok fazla insan hayatını kaybetti. Herkes gibi ben de savaşın bir an önce bitmesini istiyorum." diyen Prens, Hamas'tan İsrailli rehineleri serbest bırakmasını ve Gazze'ye insani yardımların artırılmasını istemişti.