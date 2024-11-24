İngiltere'de sarı alarm: Bert Fırtınası nedeniyle sel uyarısı yapıldı

DHA

İngiltere'de sarı alarm..

İngiltere Meteoroloji Ofisi'nin (Met Office) açıklamasında, İngiltere, Galler ve İskoçya genelinde dün akşam 200'den fazla sel uyarısının yapıldığı, ülkenin büyük bölümünde yoğun yağış ve rüzgar nedeniyle ‘sarı alarm’ uyarısının verildiği belirtildi.

SELE KARŞI UYARI

Birleşik Krallık genelinde fırtına nedeniyle 400'e yakın sel uyarısı yayınlandığını aktaran yetkililer, kötü hava koşullarının bu gece yarısına kadar devam etmesinin beklendiğini kaydetti.

RÜZGARIN HIZI SAATTE 113 KİLOMETREYE ULAŞACAK

Açıklamada ayrıca şiddetli fırtına sebebiyle seyahatlerde aksamalar olabileceği, su baskınlarının yaşanabileceği ve bazı bölgelerde rüzgar hızının saatte 113 kilometreye ulaşabileceği ifade edildi.

SEL, ELEKTRİK KESİNTİSİ VE ULAŞIMDA AKSAMALAR YAŞANDI

Öte yandan ülkede şiddetli Bert Fırtınası sel, elektrik kesintisi ve ulaşımda aksamalara neden oldu.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, fırtına sebebiyle yüzlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Hampshire'da ağacın aracın üzerine devrilmesi sonucu 60'lı yaşlardaki kişi hayatını kaybetti. Batı Yorkshire'da meydana gelen kazada 34 yaşındaki, Northamptonshire'da da araçların çarpışması sonucu 40'lı yaşlardaki kişi yaşamını yitirdi.

GALLER BÖLGESİNDE TOPRAK KAYMASI

Galler bölgesinde de bir evin yakınında meydana gelen toprak kaymasında 5 yetişkin ve 5 çocuk kurtarıldı. Olayın ardından bölgeye acil durum ekipleri konuşlandırıldı.

Kuzey İrlanda'nın Down ve Tyrone bölgelerinde de çok sayıda evi su bastı.

25 BİN EV ELEKTRİKSİZ KALDI

Şiddetli fırtına nedeniyle ülke genelinde bazı tren ve feribot seferleri iptal edildi, bazı seferler de yarına kadar durduruldu. Ayrıca, fırtınanın beraberinde getirdiği şiddetli yağış ve rüzgar sebebiyle yaklaşık 25 bin ev elektriksiz kaldı.