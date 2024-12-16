İngiltere'de sırt ağrısıyla gittiği hastanede kanser teşhis kondu

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İngiltere'nin Plymouth bölgesinde yaşayan15 yaşındaki Chloe Renshaw, uzun süredir hissettiği ağrılar nedeniyle zor günler yaşıyordu.

Ağrıları günden güne çoğalan 15 yaşındaki genç kız, ne zaman hastaneye gitse ciddi bir şey olmadığı söylenerek geri gönderiliyordu.

KANSER OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

"Ergenlik dönemi büyüme ağrıları" olarak tanımlanan ağrıları sonrası tekrar eve gönderilen Renshaw, sırtında ve dizlerinde hissettiği şiddetli ağrılar nedeniyle tekrar hastanelik oldu.

Tekrar önemli olmadığı söylenmesine rağmen ailenin ısrarıyla tomografiye alındı.

Tomografi sonucunda genç kızın kansere yakalandığı ortaya çıktı.

KANSER VÜCUDUNA YAYILDI

Daily Mail'de yer alan habere göre, Renshaw, tomografi sonucu Bristol Çocuk Hastanesi'ne sevk edildi.

Burada yapılan testlerde, kanser hücrelerinin küçük kızın birçok hayati organına ve leğen kemiğine sıçradığı tespit edildi.

Kemoterapinin ilk turunu tamamlayan Chloe'nin bağışıklık sisteminin tedaviye nasıl yanıt vereceği belirsizliğini korurken, yoğun bakıma alınarak suni komaya sokulan Chloe solunum destek cihazına bağlandı.

"HANGİ KANSER TÜRÜ OLDUĞU BULUNAMADI"

Chloe'nin babası Adam Renshaw, "İki hafta sonra ağrılar daha da şiddetlenerek bacaklarına ve eklem bölgelerine yayıldı. Tekrar geldiğimizde bunun normal olduğunu söyleyerek bizi göndermeye çalıştılar ancak BT taraması yapılması için ısrarcı oldum. Kızımın omurgasında bir tümör olduğunu gördüler.

Teşhisin konulabilmesi için mücadele vermek zorunda kaldım. Chloe hızla Bristol Çocuk Hastanesi'ne sevk edildi ve yapılan ileri testlerde leğen kemiklerine, kafatasına, göğüslerine ve hatta karaciğerine sıçramış bir kanseri olduğu ortaya çıktı. Tümörler bulundu ancak hangi kanser türü olduğu tespit edilemedi." diye konuştu.