İngiltere'de tabletlerini alan annelerini polise şikayet ettiler

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İngiltere’nin Surrey bölgesinde yaşayan 50 yaşındaki tarih öğretmeni Vanessa Brown'un çocuklarının ekran bağımlılığı için başvurduğu eylem başına bela oldu.

Brown, sürekli oyun oynayan çocuklarının tabletlerine el koydu.

Bunun üzerine çocuklar, annelerini polise şikayet etti.

ANNE GÖZALTINDA

Yaşlı kadın, ihbarın ardından evine gelen polislerin kayıp ihbarı verilen tabletlerin odasında bulunmasıyla hırsızlık yapmaktan gözaltına alındı.

Gözaltı sırasında Brown’un üstü aranarak, parmak izleri alındı ve fotoğrafı çekildi.

"ÖDEVLERİNE ODAKLANMALARI İÇİN ALDIM"

Sorgusunda Brown, çocuklarının okul ödevlerine odaklanabilmeleri için tabletleri bir süreliğine aldığını ve o sırada annesine kahve içmeye gittiğini anlattı.

Aynı gün çocukların okuluna da polis gönderilerek ihbarı yapan iki kardeş de emniyete götürüldü.

ÇOCUKLARIYLA GÖRÜŞMESİ YASAKLANDI

Brown, gözaltında yaklaşık 7 saat tutulduktan sonra serbest bırakıldı.

Ancak şartlı tahliye kapsamında çocuklarıyla iletişim kurması yasaklandı.

"AŞIRI HEVESLİLİK"

Olay kamuoyunda tepkiyle karşılanırken, Surrey Polisi bir açıklama yaparak, cihazların konum bilgilerine göre işlem yapıldığını ve daha sonra tabletlerin çocuklara ait olduğunun tespit edildiğini duyurdu.

Eski Polis ve Suç Komiseri Anthony Stansfield, olayı “yerel bir müfettişin durdurması gereken alt düzeydeki aşırı heveslilik” olarak tanımlayarak, polis müdahalesini eleştirdi.