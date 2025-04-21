İngiltere'de tıbbi mucize: Aynı bebeği 2 kez doğurdu

İHA

Tıp dünyası bir mucizeye daha tanıklık etti.

İngiltere’nin Reading kentinde, 32 yaşındaki Lucy Isaac isimli kadının, hamileliğin 12. haftasında yapılan rutin kontrolde yumurtalıklarında kanser şüphesi tespit edildi.

Uzmanlar, gebelik devam ederken klasik tedavi yöntemlerinin uygulanmasının mümkün olmadığını söyledi.

Bunun üzerine oldukça riskli ve dünyada nadiren tercih edilen bir cerrahi operasyon planlandı.

Geçtiğimiz ekim ayında gerçekleşen operasyonda, 15 kişilik bir sağlık ekibi görev aldı.

RAHMİ DIŞARI ALINDI

Lucy’nin rahmi vücudundan çıkarıldı, steril bezlere sarıldı ve dışarıda yaklaşık 2 saat boyunca canlı tutuldu.

Bu sırada rahimde bulunan bebeğin yaşamsal fonksiyonları da dikkatle izlendi. Rahme bağlı olan damarlar, rahim ağzı, sol fallop tüpü ve göbek kordonu korunarak bebeğin güvenliği sağlandı.

İKİNCİ KEZ ANNE KARNINDAN ÇIKTI

Operasyon sırasında doktorlar, rahmin dışındayken tümörlü dokuları temizledi.

Ardından rahim tekrar vücuda yerleştirildi ve hamilelik normal şekilde devam etti.

Bebek Rafferty, aylar sonra 2 kilo 860 gram ağırlığında sağlıklı bir şekilde ikinci kez anne karnından çıktı.

"HEM OĞLUM HEM DE BEN YENİDEN DOĞDUK"

Cerrah Hooman Soleymani Majd, “Onu daha önce tanıyormuşum gibi hissettim. Bu, benim için son derece nadir ve duygusal bir deneyimdi.” diyerek operasyonun kendisinde bıraktığı etkiyi paylaştı.

Lucy Isaac ise herhangi bir belirti göstermeyen kanserin bu kadar erken teşhis edilmesinin hayatını değiştirdiğini söyledi:

“Bunu bir mucize olarak görüyorum. Hem oğlum hem de ben yeniden doğduk.”