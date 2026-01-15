Abone ol: Google News

Beyaz Saray: Trump, İran'ı sivil ölümler konusunda uyardı

Basın mensuplarına haftalık açıklamada bulunan Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, Başkan Trump'ın İran'a sivil ölümler konusunda ciddi bir uyarıda bulunduğunu söylerken İran'da dün 800 idamın durdurulduğunu öne sürdü.

Yayınlama Tarihi: 15.01.2026 21:53
  • Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Başkan Trump'ın İran'ı sivil ölümler konusunda uyardığını belirtti.
  • Leavitt, İran'da gerçekleşmesi beklenen 800 idamın durdurulduğunu açıkladı.
  • Trump, olası müdahale seçeneklerinin değerlendirildiğini ve tüm seçeneklerin masada tutulduğunu söyledi.

ABD-İran hattında sıcak gelişmeler yaşanıyor. 

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 

Leavitt, burada yaptığı açıklamada İran'da yaşanan protestolara da değindi. 

"TRUMP, SİVİL ÖLÜMLER KONUSUNDA İRAN'I UYARDI"

İran'da  dün gerçekleşmesi beklenen 800 idamın durdurulduğunu söyleyen Levavitt, "Trump, İran'a sivil ölümleri devam ederse ciddi sonuçları olacağını söyledi." ifadelerini kullandı. 

"TÜM SEÇENEKLER MASADA"

Olası müdahale seçeneklerinin değerlendirildiğine vurgu yapan Sözcü, "Trump İran'ı yakından izliyor.

Başkan tüm seçenekleri masada tutuyor." dedi. 

TRUMP: UMARIM DEVAMI GELECEK

Trump, bugün öğlen saatlerinde Fox News'un İranlı bir protestocunun kamuoyuna yaptığı uyarılar sonrasında artık idam cezasıyla karşı karşıya kalmayacağına dair haberini paylaşmıştı.

Fox News haberde "İranlı bir protestocu, Başkan Trump’ın uyarılarının ardından artık idam cezasına çarptırılmayacak. Aynısı diğerleri için de geçerli." derken Trump, buna ek olarak, "Bu iyi bir haber. Umarım devamı gelecek." ifadelerine yer vermişti. 

