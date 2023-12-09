İngiltere’de toplanan Filistin destekçileri İsrail'e tepki gösterdi Filistinli sivillierin öldürülmesine tepkilerini dile getiren protestocular, İsrail'e yaptırım uygulanmasını istedi.

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AA & Ensonhaber

Dünyanın dört bir yanında, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına karşı protesto gösterileri düzenleniyor.

Göstericiler, Gazze Şeridi'nde binlerce sivilin ölümüne yol açan İsrail saldırılarının durdurulmasını istiyor.

İngiltere’nin başkenti Londra’da binlerce kişi Filistin’e destek için bir araya geldi.

Ateşkes çağrısı yaptılar

Ellerinde Filistin bayrakları ve Filistin'e destek pankartları taşıyan göstericiler, Bank Junction’dan Parlamento Meydanı'na yürüyerek ateşkes çağrısı yaptı.

Pankartlarda, "Filistin'e özgürlük", "İsrail saldırılarına son" gibi ifadeler yer aldı.

İsrail için yaptırım çağrısı

Göstericiler, meşru müdafaa bahanesiyle Filistinli sivillerin öldürülmesinin meşrulaştırılamayacağına dikkati çekti.

Filistin destekçileri ayrıca, saldırılarından dolayı İsrail'e yaptırım uygulanması gerektiğini söyledi.

UNICEF: Gazze Şeridi, çocuklar için dünyanın en tehlikeli yeri

Bu arada Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölge Direktörü Adele Hudr, "Gazze Şeridi, çocuklar için dünyadaki en tehlikeli yer haline geldi." dedi.

Raporların, her gün onlarca çocuğun öldürüldüğü ve yaralandığına işaret ettiğini kaydeden Hudr, çocukların oyun oynadığı yerlerin enkaz yığınına dönüştüğünü aktardı.