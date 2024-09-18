İngiltere'de trendeki yolculara sincap saldırdı Reading şehrinden sabah saatlerinde haraket eden Great Western Railway (GWR) trenine giren sincaplar, yolculara saldırdı. Sincap saldırısı nedeniyle iptal edilen seferin yolcuları zor anlar yaşadı.

Haber Merkezi

İngiltere'nin Reading şehrinde sabah seferini gerçekleştiren trende hareketli dakikalar yaşandı...

Reading'den hareket eden Great Western Railway (GWR) treninde, Surrey'in Gomshall köyünde vagonlara giren sincaplar büyük paniğe sebep oldu.

Vagonlara sızan sincapların saldırgan tavırları yolcuları dehşete düşürdü.

SİNCAPLAR YOLCULARA SALDIRDI

Trenin kondüktörü, sincapların daha fazla ilerlemesini önlemek için vagonda barikat kurmaya çalıştı.

Görgü tanıkları, sincapların arka vagona girdikten sonra yolculara saldırdığını ve herkesin diğer vagonlara kaçtığını ifade etti.

Kondüktör, sincapların diğer vagonlara geçmesini engellemek için vagon kapılarını kilitlese de başarılı olamadı.

TREN SEFERİ İPTAL EDİLDİ

Tren Redhill İstasyonu'na ulaştığında, personelin sincapları çıkarmak için yaklaşık yarım saat boyunca süpürge ve fıstık kullandığı, ancak başarılı olamadıkları bildirildi.

Sonunda, seferin iptal edilmesine ve trenin Reading'e geri dönmesine karar verildi.

Bu durum, bazı yolcuların uçuşlarını kaçırma riskiyle karşı karşıya kalmasına neden oldu.

"BİLETSİZ İKİ SİNCAP KURALLARI İHLAL ETTİ"

GWR sözcüsü ise yaptığı açıklamada, "08.54 Reading-Gatwick seferinin, Gomshall'da biletsiz iki sincap tarafından kuralları ihlal ettikten sonra Redhill'de iptal edildiğini doğrulayabiliriz. Sincaplardan biri trenden inmeyi reddettiği için tren Reading'e geri döndü ve bu hikaye sona erdi." dedi.