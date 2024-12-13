İngiltere'de Türk kebapçıda yemek yiyen 50 kişi zehirlendi

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Güney Galler’de hizmet veren Marmaris Kebab House'un adı skandal bir gıda zehirlenmesi olayına karıştı.

Hijyen kurallarına uyulmayan işletmede yemek yiyen veya evine sipariş veren birçok kişi kısa sürede rahatsızlandı.

Kebapçıdan aldığı yiyecekleri tüketen 50’den fazla kişi kısa süre içerisinde kusma, yüksek ateş, şiddetli mide krampları ve kanlı ishal gibi ciddi semptomlar nedeniyle hastaneye başvurdu.

KEBAPÇIDA YEMEK YİYEN 50 KİŞİ ZEHİRLENDİ

The Sun'da yer alan habere göre, sağlık çalışanları ve polisler art arda gelen zehirlenme olayının ortak noktasını ve kaynağını ararken oklar Marmaris Kebab House'u işaret etti.

Bu sırada sağlık ekipleri, zehirlenmelere hijyen koşulları sağlanmadığında ortaya çıkan shigella bakterisinin sebep olduğunu ortaya koydu.

Salgın sırasında yaşadığı sağlık sorunlarının ardından 11 yaşındaki bir çocuğa, tip 1 diyabet teşhisi kondu.

İŞLETME SAHİPLERİ GÖZALTINDA

Zehirlenen müşterilerde bağırsak enfeksiyonlarının geliştiği bildirilirken polis ekipleri, işletme sahipleri Sami Abdullah ve Hasan Saritag'ı gözaltına aldı.

Zehirlenmeye ilişkin başlatılan soruşturma sonucunda, bağırsak enfeksiyonuna neden olan shigella bakterisinin bulaştığı yiyeceklerin paket servisle bağlantılı olduğu tespit edildi.

YIKANMAMIŞ YİYECEKLER NEDEN OLDU

Zehirlenmelerin, yıkanmış ve yıkanmamış sebzelerin ayrılmaması nedeniyle lahana salatasına bulaşan bakteriden kaynaklanmış olabileceği öne sürüldü.

Ancak kesin bir neden tespit edilemedi.

Newport Sulh Ceza Mahkemesi’nde görülen davada Abdullah ve Saritag, güvenli olmayan gıda satışı, gıda güvenliği prosedürlerini uygulamama ve işletmenin yeni sahiplerini kaydettirmeme suçlarından mahkûm edildi.

PARA CEZASI VERİLDİ

Abdullah 2 bin sterlin, Saritag ise 3 bin 65 sterlinlik para cezasına çarptırıldı.

Ayrıca her ikisinin de 2 bin 792 sterlin tutarında masraf ödemesine karar verildi.

Sanıkların avukatları ise müvekkillerinin yaşananlardan dolayı üzgün olduğunu ve mağdurlardan özür dilediklerini belirtti.