İngiltere'de üzerine baza düşen kadın yaşamını yitirdi

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Yatak ve bazayla ilgili yaşanan kazalar bazen ölümlere neden olabiliyor.

O vakalardan biri de İngiltere'de yaşandı.

İngiltere'nin kuzeydoğusunda güzellik salonu sahibi olan 39 yaşındaki Helen Davey'in, 19 yaşındaki kızı tarafından evde cansız bedeni bulundu.

BAZANIN ALTINDA KALDI

Kadının ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, yatağın yaylarının bozulduğu ve mekanik arıza sonucunda kadının boynuna düştüğü belirlendi.

İngiliz basınından The Guardian'ın aktardığına göre soruşturmanın sonunda Davey'nin ölümünün kaza olduğu anlaşıldı.

"YATAĞIN ALTINA SIKIŞMIŞTI"

19 yaşındaki genç kız, annesinin odasına girdiğinde şoke eden bir manzara ile karşılaştı ve şunları söyledi:

"Yukarı çıktım, annemin yatak odasının kapısı ardına kadar açıktı. Annemi yatağın altına sıkışmış şekilde gördüm, bacakları sanki ayağa kalkmaya çalışıyormuş gibi bükülmüştü. Elimdeki her şeyi bırakıp yatağı kaldırmaya çalıştım ancak yatak önceki gibi yumuşak bir şekilde açılıp kapanmıyordu, bıraktığınız anda sertçe aşağı düşüyordu.

"YÜZÜNÜN MAVİYE DÖNDÜĞÜNÜ GÖRDÜM"

Ayaklarımdan destek alarak yatağı kaldırıp onu çekip çıkarmayı başardım. Yüz renginin maviye döndüğünü gördüm. Boynunda yatağın çerçevesinden kaynaklanan derin bir çukur vardı. Hiç ses çıkarmadığı için öldüğünden korktum, kalp masajı yapmaya başladım ancak nefes almadığını fark ettim.

Öte yandan Kraliyet Kaza Önleme Derneği'nin verilerine göre, 2022'de yalnızca Birleşik Krallık'ta 18 kişi yatak ve baza kazalarında hayatını kaybetti.