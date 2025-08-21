İngiltere'de Yahudi turistlerden tarihi haça saldırı

Bir grup Yahudi turist, Galler’in Llandudno bölgesindeki bir tepedeki simgesel bir haçı söküp, taşları kullanarak yerine dev bir Davud Yıldızı yaptığı anlar kameraya yansıdı.

Yaklaşık 50 yıldır tepenin Great Orme zirvesinin altında yer alan 60 fit uzunluğundaki taş haç, bölgedeki en bilinen simgelerden biri olarak kabul ediliyordu.

Gençlerden oluştuğu görülen ve bazılarının geleneksel kippa takıları taktığı belirtilen grubun uzun süredir duran Hristiyan sembolünün taşlarını söktüğü görüntüler sosyal medyada yayınlandığında, birçok kişi büyük tepki gösterdi.

TARİHİ HAÇI BOZUP DAVUD YILDIZI OLUŞTURDULAR

Yerel bir Facebook grubuna geçen Cuma günü çekildiği iddia edilen videoda, küçük bir grup haçtaki taşları tekmeledi ve ardından bu taşları kullanarak tepenin biraz ilerisinde yeni bir dini sembol, yani Yahudiliğin simgesi Davud Yıldızı’nı oluşturdu.

Olay, 679 fit yüksekliğindeki kireçtaşı başlığının yakınında gerçekleşti. Bu noktadan Snowdonia, Anglesey, Man Adası, Blackpool ve Lake District gibi bölgeler görülebiliyor.

Videoda grup, altı köşeli yıldızı oluştururken görülüyor; bu sembol İsrail bayrağında da yer alan, Yahudi kimliğinin yaygın olarak tanınan simgesi.

Grubun yıldızı tamamlayıp tamamlamadığı veya haçtaki taşlardan kaç tanesinin alındığı henüz bilinmiyor. Olay sırasında yetişkinler, gençlerin taşları taşımasını izleyip müdahale etmedi.

YEREL HALK TEPKİLİ

Olay, bazı yerel halk arasında büyük tepkiyle karşılandı. Sosyal medyada, “The Hill of Names” olarak bilinen ve ailelerin ölen yakınlarının isimlerini taşlarla yazdığı bu tepede haçın yok edilmesi kınandı.

Videoyu paylaşan Facebook kullanıcısı, “Üzgünüm… ama bu haç yıllardır Orme’de duruyor… herhangi bir dine saygı gösterin” dedi.

Yerel halk, olayı “rezalet” ve “şok edici” olarak nitelendirirken, sorumluları Hristiyan simgeye saygısızlıkla suçladı. Bir kullanıcı ise, “Bir Hristiyan Davud Yıldızı’nı yıkıp yerine haç yapmış olsaydı hapse atılır ve nefret suçu işlerdi! Tam anlamıyla iğrenç!” yorumunu yaptı.

HAÇ YENİDEN YERİNE KONULDU

Olayın ardından, bazı yerel halk üyeleri tepeye giderek taşları eski yerine koydu. Haç, hafta sonu boyunca eski hâline getirildi ve altı köşeli yıldız kaldırıldı.

Haçın restorasyonuna yardım eden Scott Puddey, “Orme’ye çıktım ve normal durum yeniden sağlandı. Son birkaç köşeyi de kontrol ettim, çünkü çoğu taş zaten yerine konmuştu. Haçı restore etmemin dini bir amacı yoktu, sadece Llandudno’nun bir parçası olduğu için” dedi.

Bir diğer kişi, “Haçın yerine konmasına sevindim, hatırlayabildiğimden daha uzun süredir orada, restorasyon yapanlara teşekkürler” ifadelerini kullandı.

MÜSLÜMANLAR VE YAHUDİLER DE TEPKİLİ

North Wales Live, bir yerel vatandaşın şu sözlerini aktardı: “Ben Llandudno’da mutlu bir şekilde yaşayan beyaz İngiliz bir Müslümanım. Bu sadece saygısızlık değil; bu haç uzun süredir orada ve manzaranın bir parçası haline gelmiş.”

Başka bir kişi, “Başkasının bir sembolden ilham alıp kendi sembolünü yapmasına bir itirazım yok, ama bir sembolü yok edip yerine başka birini koymak inanılmaz derecede kötü bir seçim” dedi.

Bazıları olayın, yüz yıldan fazla bir süredir Llandudno’yu ziyaret eden Ortodoks Yahudilere karşı haksız öfke ve önyargı uyandırmasından endişe etti. Bir kullanıcı, “Llandudno’nun mirası birçok güzel Yahudi aileyi içeriyor ve bunun hakkında mutlaka söyleyecekleri olur” yorumunu yaptı.

Başka bir Facebook kullanıcısı, “Bu insanlar Yahudiliği veya İsrail’i temsil etmiyor, tıpkı yabancı ülkelerdeki futbol holiganlarının Hristiyanlığı veya İngiltere’yi temsil etmediği gibi” dedi.

Profesör Nathan Abrams, olayın doğrulanması halinde sadece küçük bir Yahudi azınlık tarafından gerçekleştirildiğini belirterek, “Bu eylemler, yüz yılı aşkın süredir Llandudno’yu ziyaret eden ve burada yaşayan Yahudi topluluğunun uzun tarihini gölgelememeli” dedi.

HAÇIN ÖNEMİ VE TARİHİ

Söz konusu haç, tepede taşlardan yapılmış bir dizi tasarımın en büyük ve en dikkat çekeni olarak biliniyor ve 1960’lar veya 1970 başlarında inşa edildiği tahmin ediliyor.

Geçen yaz ise çevreci protesto grubu Just Stop Oil, Birleşik Krallık’taki en ünlü taşlardan biri olan Stonehenge’teki dikilitaşları turuncuya boyayarak uluslararası tepki toplamıştı.